Группа "Аэрофлот": ожидаемо слыбые результаты за май
Пассажиропоток обвалился в мае на 94% г/г до 305.6 тыс. человек, в том числе, снизился на 99.3% на международных направлениях (составив всего 15.6 тыс. пассажиров) и на 89.4% — на внутренних направлениях (до 290 тыс. пассажиров). Пассажирооборот сократился на 94.2% г/г до 730 млн пасс*км, а коэффициент занятости кресел провалился до 30.1%. За 5M20 пассажиропоток Аэрофлота снизился на 47.8% г/г, а коэффициент занятости кресел составил 68.8%.
Наше мнение. Результаты оказались ожидаемо слабыми из-за транспортных ограничений в свете распространения COVID-19 в мире, и большая часть парка Группы Аэрофлот в прошлом месяце была на земле. После резкого падения трафика в апреле и мае Группа планирует постепенно возобновлять полеты в июне, поскольку карантинные меры ослабляются. Тем не менее, мы по-прежнему не рекомендуем покупать акции компании, так как восстановление будет слишком долгим.
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