Российский рынок акций подрастет в начале дня на смешанном внешнем фоне, рубль мало изменится. Стоимость нефти марки Brent, закрепившаяся недалеко от 43 долларов за баррель, будет поддерживать отечественный рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Вместе с тем, позитивная вечерняя динамика локального рынка акций создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2770-2780 пунктов.

Во вторник в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Рано утром на мировых фондовых площадках произошел всплеск волатильности – трейдеры интерпретировали слова одного из помощников Дональда Трампа как заявление о разрыве торговой сделки с Китаем, однако вскоре сам президент США сказал, что сделка остается в силе. В итоге обстановка на мировых рынках стабилизировалась", — отмечает эксперт.

Поддержку российскому рынку будет оказывать нефть, стоящая около 43 долларов за баррель, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Сегодня ждем открытия торгов по паре доллар-рубль чуть выше отметки 69 рублей, а дальше все будет зависеть от внешнего фона. Но сильных движений по рублю не ждем, поводов для этого пока не наблюдается", — полагает он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы в понедельник продемонстрировали небольшой рост, что связано с перевесом более оптимистичных настроений трейдеров по поводу перспектив восстановления экономики. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ побил в понедельник очередной рекорд, поднявшись, до 10056,48 пункта. Рост индекса поддержали и котировки акций Apple.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно растут: фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,05%, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,07%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,9%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,1%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,44%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17%.

Стоимость нефти снижается на 0,56% — до 42,84 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро символически поднимается на 0,01% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,1263 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрыл основную торговую сессию понедельника в плюсе вслед за растущей нефтью марки Brent и укреплением рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,17%, до 2763,29 пункта, индекс РТС — на 0,57%, до 1256,77 пункта. Объем торгов на основной сессии превысил 59,988 миллиарда рублей.

В понедельник Московская биржа впервые в своей истории запустила вечерние торги на рынке акций (25 ценных бумаг). Торги проводятся с 19.00 до 23.00 мск. Объем торгов на первой дополнительной сессии превысил 2,073 миллиарда рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 42 копейки — до 69,02 рубля, евро вырос на 20 копеек, до 77,85 рубля, следует из данных Московской биржи.