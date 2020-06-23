На первом аукционе годового репо, организованном вчера Банком России (по плавающей минимальной процентной ставке, рассчитываемой как ключевая ставка +25 бп), спрос со стороны банков оказался на удивление низким: всего 5,1 млрд руб. против лимита в 400 млрд руб. На аукционе месячного репо заявки тоже отсутствовали, но в этом случае такой результат был ожидаемым. Инструменты предоставления долгосрочной ликвидности часто используются для улучшения ситуации с выполнением регуляторных требований ЦБ, в том числе норматива краткосрочной ликвидности. За последнее время крупнейшие российские банки увеличили размер безотзывных кредитных линий в Банке России (после того как ставка по ним была понижена с 0,5% до 0,15% в рамках принятых регулятором мер по преодолению последствий эпидемии коронавируса). Согласно публикуемому центробанком отчету Финансовый пульс, общий лимит безотзывных кредитных линий для шести системно-значимых российских банков достиг 1,8 трлн руб. против 730 млрд руб., по нашим оценкам, на конец марта. Повышение лимита по данному инструменту должно было позитивно отразиться на коэффициентах ликвидности, чем, возможно, объясняется низкий спрос на годовое репо.

Более высоким спросом вчера пользовались инструменты предоставления ликвидности Федерального казначейства. На аукционе 91-дневных депозитов заявок от банков поступило на сумму 131 млрд руб. против предложенных 50 млрд руб., а еще по 180 млрд руб. банки заняли в рамках однодневного и недельного репо, лимит по которым составлял 400 млрд руб. и 360 млрд руб. соответственно. Сегодня, помимо однодневного репо с таким же лимитом в 400 млрд руб., Казначейство предложит банкам 100 млрд руб. на аукционе 36-дневного репо, лимит на котором, как мы ожидаем, будет выбран полностью.

Динамика однодневных ставок вчера носила наиболее логичный, с нашей точки зрения, характер: ставка RUONIA торговалась, по нашим оценкам, в пределах 4,3–4,4%, существенно сократив разрыв относительно ключевой ставки ЦБ (в последние две недели он составлял в среднем —51 бп), в то время как однодневный базис расширился: средняя ставка однодневного валютного свопа вчера составила 4,07%, а закрытие произошло на более низком уровне в 3,70%. Индекс RUSFAR закрылся на уровне ключевой ставки (4,5%). Более длинные процентные ставки немного скорректировались вверх после наблюдавшегося в пятницу падения. В том числе котировки 3x6 и 9x12 FRA повысились на 5 бп (до 4,50% и 4,40% соответственно), годовая ставка процентного свопа осталась на прежнем уровне в 4,65%, а 5-летняя ставка IRS поднялась на 3 бп, до 5,22%. Годовая ставка NDF (OIS) и 5-летняя ставка кросс-валютного свопа прибавили по 6 бп, закрывшись на отметках 4,0% и 3,92% соответственно.

В настоящий момент в банковской системе образовался отрицательный запас свободных резервов: по состоянию на вчерашнее утро баланс средств банков на корсчетах в ЦБ составил 2,04 трлн руб., что примерно на 900 млрд руб. ниже суммы, необходимой, по нашим оценкам, для выполнения требований усреднения. Отчасти это объясняется тем, что в ожидании решения регулятора о снижении ключевой ставки банки разместили средства на депозитах в Банке России по фиксированной ставке (в понедельник общая сумма таких депозитов составила 588 млрд руб., что примерно на 450 млрд руб. выше среднего показателя для июня), однако сегодня, как мы ожидаем, Банк России понизит лимит по недельным депозитам с 1,32 трлн руб. до 0,9–1,0 трлн руб.