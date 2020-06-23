Рынок ОФЗ начал неделю снижением цен: вчера инвесторы фиксировали прибыль перед регулярными аукционами и выходным, объявленным в эту среду в России. При этом торговая активность была невысокой: оборот в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 15 млрд руб. или 0,3x среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее слабый результат показали среднесрочные выпуски (сроком обращения 5–9 лет), по итогам торгов поднявшиеся в доходности на 10–16 бп. В частности, 6-летний ОФЗ-26219 (YTM 5,09%) вырос в доходности на 16 бп, а 7-летние ОФЗ-26232 (YTM 5,33%) и ОФЗ-26207 (YTM 5,16%) прибавили 15 бп и 14 бп соответственно. Короткие выпуски с фиксированным купоном закрылись ростом доходностей на 2–5 бп, а доходности длинных ОФЗ-ПД повысились на 6–8 бп, за исключением 15-летнего ОФЗ-26233 (YTM 5,90%), прибавившего 12 бп. Реальная доходность 3-летнего инфляционного линкера ОФЗ-52001 (YTM 2,07%) снизилась на 5 бп. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было: 10-летние облигации Бразилии, Мексики, ЮАР и Филиппин выросли в доходности на 1–4 бп, в то время как бумаги восточноевропейских стран закрылись в положительной зоне – в том числе 10-летние бенчмарки Венгрии и Польши снизились в доходности на 3–5 бп.

Сегодня Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ – 15-летнего ОФЗ-26233 (YTM 5,90%) и 7-летнего ОФЗ-26232 (YTM 5,33%), в обоих случаях предложив инвесторам весь доступный для размещения остаток (400 млрд руб. и 119 млрд руб. соответственно). В последний раз и тот и другой предлагались рынку 3 июня. Тогда Минфин продал бумаг выпуска ОФЗ-26232 на 51,5 млрд руб. при спросе 70,2 млрд руб. (соотношение спрос/размещение 1,4x). Доходность по цене отсечения составила 5,34%, что соответствовало премии в 4 бп к уровню предыдущего закрытия на вторичном рынке. Спрос на аукционе ОФЗ-26233 3 июня составил 17,6 млрд руб., размещение – 15,2 млрд руб. (спрос/размещение 1,2x), доходность по цене отсечения – 5,88% (+6 бп к вторичному рынку).

В прошлую пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 100 бп, до 4,50%, при этом не исключив возможности ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. В то же время регулятор в очередной раз подчеркнул, что не видит предпосылок для перехода к отрицательным реальным ставкам, тем самым фактически задав нижний порог для ключевой ставки в рамках текущего цикла. Кроме того, ЦБ заявил о возможности корректировки оценки нейтральной ставки. На наш взгляд, такая ситуация создает условия для опережающего снижения доходностей ОФЗ на дальнем конце кривой. В связи с этим мы рекомендуем покупать длинные ОФЗ (в последнее время отстававшие в динамике от более коротких выпусков) и/или открывать позиции с одновременной покупкой длинных и продажей коротких бумаг.