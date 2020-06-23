Вчера инвесторы фиксировали прибыль без оглядки на умеренно мягкую риторику Банка России. Бумаги со средней дюрацией прибавили 2-7 бп в доходности, а на дальнем конце участке кривой – до 3-4 бп. В то же время более короткие выпуски снизились на 0-4 бп в доходности. На этом фоне кривая продолжила наращивать угол наклона: спред 2-10 лет достиг 120 бп (+4 бп), а 15-5 лет 87 бп (+2 бп).

В связи с общероссийским выходным Минфин перенес первичные размещения со среды на вторник, представив два выпуска ОФЗ для аукционов. Выбор оказался смещен в пользу длинной дюрации – 7-летняя серия 26232 (окт.27) и 15-летний бенчмарк 26233 (июл.35) – что оказалось несколько неожиданным на фоне ухудшения конъюнктуры вторичного рынка. В последний раз оба выпуска были предложены на аукционах 3 июня, тогда были размещены 52 млрд руб. и 15 млрд руб., соответственно. Однако сегодня объемы продажи могут оказаться заметно ниже.

По мере приближения нового квартала на первый план выходит фактор дальнейшего предложения долга Минфином. В этом контексте рынок не будет спешить закрывать короткие позиции, а аукционы могут потребовать дополнительной премии: 2-3 бп (отсечка по доходности 5.35-5.36%) в выпуске 26232 и 3-4 бп (отсечка по доходности: 5.93-5.94%) в выпуске 26233.