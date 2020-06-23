СЗКО опережают сектор в рознице и отстают в корпоративном кредитовании. Вчера ЦБ опубликовал данные по сектору за май, подтвердив уже раскрытые ранее предварительные данные: стабильный корпоративный портфель (здесь и далее – динамика за вычетом переоценки) и рост розничных кредитов на 0,2% за месяц. Корпоративный портфель системно значимых банков (СЗКО) снизился на 0,1% за месяц, а у остальных банков из топ-100 – вырос на 0,5%. В рамках льготной программы за май было предоставлено ипотечных кредитов на 57,5 млрд руб. (это 0,3%от всего розничного портфеля сектора и 0,7% от ипотечного портфеля). У СЗКО месячный рост розницы составил 0,4%, у других банков из топ-100 объем розничных кредитов сократился на 0,3%. Доля корпоративной и розничной просрочки выросла на 10 б.п. за месяц – до 6,8% и 4,7% соответственно. При этом ЦБ указывает, что в абсолютном выражении рост розничной просрочки был более существенным, чем было характерно для сектора в последние три года, то есть снижение доходов из-за ограничительных мер стало сказываться сильнее. По состоянию на 3 июня реструктурировано 5,8% корпоративных кредитов крупных банков, около 13% кредитов МСБ и около 3% розничных кредитов.

Проект снижения риск-весов по ипотеке может высвободить около 300 млрд руб. капитала. Доля розничных кредитов IV и V категорий в апреле (данные публикуются с задержкой) выросла на 20 б.п. до 7,4%, а корпоративных – на 10 б.п. до 10,9%. Кредиты МСБ в апреле (данные также публикуются с задержкой) прибавили 1,5%, ипотека – 0,6%, необеспеченные потребкредиты сократились на 1,7%, автокредиты – на 3,2%.Напомним, что по общему розничному портфелю апрель был пока единственным месяцем, когда сектор зафиксировал сокращение (на 0,7%). Что касается ипотеки, регулятор вчера опубликовал проект (некоторая информация уже раскрывалась ранее), который предусматривает снижение коэффициентов риска со шкалой коэффициентов от 20% до 100%. По оценке ЦБ, это может снизить нагрузку на капитал примерно на 300 млрд руб. (по действующим ссудам).

Валютные средства в мае выросли и у физлиц, и у юрлиц. Депозиты физлиц за месяц сократились на 0,1%, что произошло за счет рублевых остатков (-0,4%), при этом валютные депозиты прибавили 0,8%. Также основное сокращение вкладов пришлось на СЗКО (-0,3%), тогда как остальные крупные банки показали рост (0,6%). С начала года вклады населения находятся в минусе на 0,6%. Средства юрлиц за май увеличились на 0,3%, здесь также рост показали валютные счета (0,7%), рублевые же остались без изменений. Почти полностью была погашена задолженность по операциям репо (в начале месяца она составляла 0,6% от обязательств сектора), в основном за счет ликвидных активов.

Прибыль под давлением валютной переоценки. Как уже указывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в мае банки показали прибыль в размере лишь 0,5 млрд руб. против 32 млрд руб. в апреле. На результат оказала давление валютная переоценка (по предварительной оценке, она составила порядка 70 млрд руб.), а также относительно высокий налог на прибыль, который начисляется с лагом. При этом, по оперативным данным СЗКО, рост резервирования пока был умеренным. Потенциал абсорбации убытков, по оценке ЦБ, для сектора составляет 5,6 трлн руб., или 11% совокупного кредитного портфеля сектора (без учета операций репо).