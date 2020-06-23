Являясь pure-play игроком в сегменте облачной безопасности учетных данных, компания Okta представляет собой привлекательный актив для долгосрочного инвестирования. По нашим оценкам, потенциал роста стоимости акций компании на 5-летнем горизонте составляет 20%.

Ключевыми факторами оценки компании в прогнозном периоде являются:

• Рост рыночной доли на целевом рынке. Совокупный целевой рынок компании составляет 12 млрд долл. Прогнозные темпы роста сохраняются на уровне 10%+. За последние годы Okta нарастила рыночную долю до 5%. В прогнозном периоде мы закладываем рост рыночной доли компании до 15% на фоне предоставления первоклассных решений и нестратегического направления бизнеса (защита учетных данных) для ключевых конкурентов (IBM, Oracle, Broadcom).

• Высокие темпы роста клиентской базы и высокий уровень retention rate. Темпы роста клиентской базы сохраняются на уровне 30%. Наблюдается высокий уровень удовлетворенности клиентов Okta, что подтверждается Retention rate ~120% (прирост выручки за период на сопоставимую базу клиентов), является одним из лучших показателей в секторе.

• Рост маржинальности. Несмотря на значимые инвестиции в рост, операционная маржа компании последние годы показывает улучшение. Мы закладываем выход на прибыль (Non-GAAP) уже в 2022 г., за счет реализации эффекта масштаба.

Okta — лидирующий игрок в сегменте облачной безопасности учетных данных. Сразу две компании – Gartner и Forrester Research – называют Okta лидером в области управления доступом и IDaaS. Флагманский продукт Okta Identity Cloud решает две задачи: безопасная идентификация сотрудников и идентификация клиентов. Темпы роста выручки последние годы сохранялись выше 40%+. Несмотря на активные инвестиции в R&D и маркетинг, менеджмент устойчиво показывал эффективность управления затратами, что подтверждается улучшением операционной маржинальностью. Клиентами Okta являются 8 400 компаний, включая Tyson Foods, Fedex, Broadcom, Adobe, LinkedIn, T-Mobile, ServiceNow и пр. Рыночная доля компании в сегменте «защиты учетных данных» составляет 5%. Компания была создана в 2009 г.

Основные риски:

— Рост конкуренции. Одним из ключевых конкурентов Okta является Microsoft (Azure AD). Для Microsoft защита учетных данных является стратегически важным направлением.

— Высокие уровни рыночных мультипликаторов. Рыночные мультипликаторы Okta существенно превышают среднеотраслевые уровни. Премия в рыночных мультипликаторах создает риск просадки акций в случае сокращения мультипликаторов в секторе ПО.