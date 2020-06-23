Вторая волна коронавируса пока не воспринимается рынками всерьез
Глобальные рынки продолжали свой рост на фоне снижения доходности в инструментах фиксированной доходности и притока денег. Вторая волна коронавируса пока не воспринимается рынками всерьез.
Рот опасений по поводу второй волны COVID-19 ставит под сомнение перспективы динамичного восстановления экономик. Зафиксированные на прошлой неделе новые вспышки заболеваемости в КНР, Северной и Южной Америке могут вновь привести к ужесточению мер социального дистанцирования и ухудшить условия для деловой активности, которая и без того переживает сложности в восстановлении после весеннего шока.
На этом фоне глобальные рынки по итогам недели показали умеренный рост: американский рынок S&P 500 вырос на 1,9%, европейский Stoxx Europe 600 прибавил 3,2%, индекс развивающихся рынков MSCI EM укрепился на 1,5%. Азиатские рынки также закрыли неделю в плюсе: японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite – 1,6%.
Российский рынок консолидировался. Мы не ожидаем сильного роста рынка без дополнительных как внутренних, так и внешних факторов.
Российский рынок акций следовал за аналогами. Индекс РТС прибавил за неделю на 0,9%, Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%. Рубль укрепился на 0,8% относительно доллара США.
Поддержку российскому рынку оказала раллировавшая нефть. Котировки Brent за неделю прибавили 8,9% благодаря ожидаемому восстановлению баланса спроса и решению ОПЕК+ о компенсации недовыполнения квот.
На прошлой неделе ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 100 б.п. — до 4,5% и заявил о возможном дальнейшем ее снижении на последующих заседаниях. Одна из главных причин значительного снижения ключевой ставки – восстановление экономики медленнее, чем предполагалось. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в мае Банк России прогнозировал годовое снижение ВВП во втором полугодии 2020 г на 8%, однако существует вероятность, что спад будет более значительным. Тем не менее, регулятор не ожидает падения ВВП во втором полугодии более, чем на 10%.
Сырьевые рынки шли следом за фондовыми. Нефтяные котировки оставались в позитивном тренде на фоне улучшения дисциплины со стороны производителей нефти.
В ходе видеоконференции министерского комитета ОПЕК+ на прошлой неделе, посвященной соблюдению требований об ограничении добычи, участникам удалось утвердить договоренности (в общих чертах достигнутые в начале июня) о компенсации квот для тех, кто не исполнил свои обязательства в полной мере в мае.
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