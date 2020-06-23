Торги 22 июня американские индексы завершили на максимумах, несмотря на некоторую слабость на старте сессии. S&P500 поднялся на 0,65%, до 3118 пунктов. Локомотивом роста остаются акции крупных технологических корпораций. Apple и Microsoft прибавили более 2,5%, обновив ценовые рекорды. Финансовый сектор финишировал снижением на 0,5%. Ралли было отчасти сдержано новостями о том, что в некоторых штатах США был отмечен очередной всплеск заболеваемости Covid-19. Однако инвесторы сосредоточились на перспективах принятия дополнительных мер экономического стимулирования со стороны государства. В прошлый четверг демократы в палате представителей Конгресса США представили законопроект об инвестициях в инфраструктуру стоимостью $1,5 трлн.

Мировые фондовые площадки сегодня растут под влиянием сильных данных PMI в еврозоне. Предварительные индексы деловой активности Европы за июнь оказались выше ожиданий, что уменьшает страхи инвесторов по поводу последствий пандемии и свидетельствует о восстановлении экономической активности после шока. Композитный PMI еврозоны вырос до 47,5 с 32 в мае. Промышленный PMI Франции повысился до 52. Тем не менее риск развития второй волны эпидемии и связанными с ней ограничениями сохраняется. Власти Флориды, Техаса и Калифорнии не торопятся снимать запреты и думают о новых мерах по предотвращению распространения инфекции.

В фокусе внимания также американо-китайские отношения. Советнику главы Белого дома Питеру Наварро пришлось срочно оправдывать свое заявление о разрыве договоренностей о взаимной торговле между США и КНР, спровоцировавшее распродажу в Азии и на американском премаркете. Чиновник заявил, что его слова вырвали из контекста. Трамп поспешил сообщить в Twitter, что все торговые соглашения с Пекином в силе. Эти уточнения успокоили инвесторов.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, умеренный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,71%. Августовский фьючерс на Brent поднялся над уровнем $43 за баррель. Золото торгуется выше $1750 за унцию. Аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов закрепится выше 3100 пунктов.

Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность. Индекс остается выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, свидетельствуя о сохраняющейся неопределенности. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли.