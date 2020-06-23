Экономика РФ начинает "отходить" от вируса
На днях МЭР оценило падение ВВП в мае в —10,9% г./г. Судя по нашим оценкам, торговля по-прежнему вносит основной негативный вклад: хотя ее восстановление уже началось (в терминах м./м.), в сравнении г./г. мы видим сильное падение (по нашим оценкам, она внесла не менее —3 п.п. в майские цифры ВВП). Заметного негатива добавило соглашение ОПЕК++, из-за которого на 15% г./г. просела добыча нефти, что транслировалось в ухудшение динамики промпроизводства (его отрицательный вклад в мае усилился до —2,6 п.п.).
Судя по всему, негатив будут вносить и ряд отраслей, по которым не публикуется оперативная статистика – например, финансовый сектор (прибыль банковского сектора сокращается), научные исследования (затраты на геологоразведку снижаются), гостиницы, рестораны и пр. – из-за этого вклад «прочих» отраслей в падение экономики также заметен.
Такая просадка экономики в апреле-мае неудивительна. Более того, сочетание такого количества негативных факторов (ограничительные меры, падение внешнего спроса, беспрецедентное сокращение добычи нефти, достаточно консервативный антикризисный «ответ» государства), по нашим оценкам, должно было привести к гораздо большему падению экономики по итогам 2 кв. 2020 г. (наш первоначальный прогноз предполагал ее просадку до —14% г./г.). Сейчас мы видим, что в июне есть все шансы на ускорение восстановления (жесткие самоизоляционные ограничения уже будут сняты, внешний спрос со стороны других экономик начнет оживать). В таких условиях велика вероятность завершить 2 кв. 2020 г. падением даже ниже 10% г./г.
При этом стоит помнить, что оценки ВВП, основанные на оперативной статистике, являются гораздо более надежными в период стабильности, тогда как в кризисы (во всяком случае, в истории экономики России) многие индикаторы могут давать гораздо более пессимистичную оценку, и в ходе дальнейших пересмотров результаты улучшаются. Так, например, было в 2015 г.: первая оценка падения экономики составила почти —4% г./г., а после пересмотров улучшилась до —2% г./г. Можно по-разному относиться к подобным изменениям (у многих профессиональных экономистов нередко возникают сомнения относительно официальной статистики), но для улучшения показателей в результате пересмотра в этом году есть, как минимум, два объективных фактора:
1) Оперативная статистика по обороту розницы, видимо, плохо учитывает онлайн-торговлю (которая являлась «спасительной соломинкой» для ритейла в этот кризис. Полный оборот гораздо лучше учитывается в «конечном потреблении», учитываемом в ВВП (кстати, там же учтены и товары, произведенные домохозяйствами для собственного потребления). Это может показаться незначительным, но с началом восстановительного периода в 2016-2017 гг. рост конечного потребления домохозяйств превышал увеличение розничного товарооборота и услуг на 2-3 п.п. (при тех цифрах это было почти двукратное превышение).
2) В оперативной статистике не виден вклад госсектора (в ВВП он отражается через инвестиции и госпотребление). И хотя антикризисные меры государства оказались довольно скромными, этот кризис первый в российской истории, когда расходы бюджета заметно возросли (при этом инвестпрограмма нацпроектов не была свернута). Мы полагаем, это позитивно отразится в цифрах по ВВП.
Пока мы сохраняем наш прогноз по темпам роста ВВП на уровне —4,9% г./г.: меньшая, чем мы ожидаем просадка во 2 кв. 2020 г. — потенциально аргумент в пользу улучшения наших оценок по году в целом, но риски второй волны заражений коронавирусом, более слабое, чем мы ожидаем восстановление экономики в 3 кв., а также продление сделки ОПЕК++ на июль пока что не дают нам большой уверенности в том, что экономика достигнет более оптимистичных результатов.
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