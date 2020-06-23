По неофициальным оценкам предзаказы на модель Cybertruck достигли внушительной величины – 650 тысяч единиц. Это кратно превосходит текущие производственные возможности Tesla. Игроки рынка предполагают, что компании придется открывать новую производственную площадку. Не исключено, что недавние переговоры Илона Маска с руководством штата Техас косвенно связаны с планами расширения. Местом расположения сборочного цеха для пикапов называют город Остин, либо, как запасной вариант, Талса в Оклахоме.

На данный момент известно, что производство Cybertruck будет запущено не раньше второй половины 2021 года или даже в начале 2022. Уже на стадии анонса, который состоялся в 2019 году, суммарные предзаказы превышали 150 тысяч автомобилей. Это говорит о том, что электропикапы Tesla – потенциальный хит ближайшего будущего. Реальный объем выпуска в первый год может составить не больше трети предзаказов. По нашей оценке, Tesla сможет поставить на рынок в первые 12 месяцев от 150 до 200 тысяч. Причем для достижения верхней планки ей придется показать существенный прирост продаж в этом году в сегменте легковых авто. Если будет взята планка 500 тысяч до конца 2020 года, то можно рассчитывать на 200 тысяч электропикапов до конца 2022 года. Потенциально объем этого рынка огромен. В США ежегодно продается свыше 2 млн классических пикапов, и при заявленной стоимости электрокара от Tesla (от $49 тысяч) компании будет вполне под силу взять в первый же год десятую часть этого рынка.

Вместе с тем следует отметить, что данная ниша (грузовых электромобилей) может стать полем ожесточенной конкуренции. На 2022 год назначен выпуск еще одной нашумевшей модели – Badger от стартапа Nikola, который создан на деньги тех же инвесторов, которые когда-то работали с Tesla. Этот фактор будет оказывать сдерживающее влияние на котировки компании Илона Маска. Мы ожидаем, что цена акций Tesla до конца года будет колебаться близко к текущей отметке $1000. Весь имеющийся на данный момент позитив и ожидания роста продаж заложены в данную цену.