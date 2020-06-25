Во вторник настрой на рынке акций оставался сравнительно оптимистичным, но активность покупателей носила ограниченный характер, поскольку трейдерам приходилось учитывать предстоящий перерыв в торгах на Московской бирже. Лучше рынка выглядели Норникель (GMKN, +2.8)% и Полюс (PLZL, +2.3%) – интерес к сектору цветных металлов может объяснятся сохранением спроса на «защитные» активы. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) и Сбербанка (SBER) подорожали на 1.1%, Магнита (MGNT) – на 0.9%,НЛМК (NLMK) – на 0.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Волги (MRKV) подорожали на 8.3%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 5.9%, группы ЛСР (LSRG) – на 3.2%.

Фондовые индексы США в среду понизились на 2.2% — 2.7%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы в среду закрылись в заметном минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС – готовность инвесторов к принятию риска на глобальных рынках вновь сократилась из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19 в отдельных штатах США и в Австралии, а также после ухудшения прогнозов МВФ в отношении мировой экономики (ожидается сокращение мирового ВВП на 4.9% по итогам текущего года, ранее прогноз предполагал сокращение на 3%). Кроме того, сообщается о рассмотрении властями США возможности введения новых пошлин на товары из Европы на сумму более $3 млрд., что усиливает неопределенность в отношении перспектив восстановления мирового оборота торговли.

На валютном рынке в течение дня возможно возвращение к уровню 70.0 по паре доллар-рубль на фоне снижения «спроса на риск» на рынках в целом.