Пока мы вчера смотрели парад, на мировой финансовом рынке началась волна снижения. Как долго она продлится, сказать невозможно: в последнее время рынки очень волатильны, и сильными движениями отыгрывают и негативные, и позитивные поводы.

Вчера все новости были плохими. Так, МВФ ухудшил свой прогноз падения мирового ВВП с 3% до 4,9%. При этом экономика еврозоны обвалится на 10%, США — на 8%, а рост Китая будет составлять около 1%.

СМИ сообщили, что США намерены усилить ввозные пошлины на товары из Германии, Великобритании, Франции и Испании объемом в $3,1 млрд. Нет сомнений, что Европа ответит на этот шаг, что вполне может спровоцировать новую торговую войну.

ЕС, кстати, рассматривает возможность открытия своих границ, но граждан США пока пускать в Старый Свет не планируется. Вызвано это не ответом на попытки Штатов получить торговые преференции, а защитой региона от новой волны эпидемии коронавируса. А общая ситуация с коронавирусом по-прежнему не радует.

В результате, американские индексы вчера потеряли 2,6%. Но и сегодня не видно желания откупить подешевевшие активы: американские фьючерсы с утра снижаются примерно на 0,3%. Впрочем, в последние дни мы неоднократно видели, как мировые настроения быстро улучшались с открытием европейских торгов. Но вряд ли мы увидим это сегодня.

Сильно негативной была и статистика от Минэнерго США. Запасы нефти выросли незначительно – на 1,4 млн баррелей против ожидавшихся +0,3 млн. Однако очень резко, на 0,5 млн до 11 млн баррелей в сутки, увеличилась добыча нефти.

На всем этом нефть обвалилась в район 40 долларов за баррель. Таким образом, серьезно протестирован восходящий тренд по нефти, берущий свое начала с конца апреля. Поддержкой для нефти является район 38 долларов за баррель.

Так что открытие торгов нас ждет резко негативное. Сильное падение «нефтянки» утащит Индекс Мосбиржи вниз процента на 2.

Несмотря на общий негатив, золото вчера удержалось от распродаж, что говорит о нормальной ситуации с мировой ликвидностью. Считаем, что в ближайшее время у основного драгметалла есть все шансы попробовать на прочность «круглую» отметку 2000 долларов за унцию. Поэтому позиции по акциям «Полюса» и «Полиметалла» лучше не сокращать, а наращивать при их просадках.

Российская валюта вчера на рынке Форекс уступила примерно рубль доллару. Сегодня с утра пара доллар-рубль находится около отметки 69,5. Не исключено, что в первой половине дня пара проверит на прочность снизу вверх отметку 70. Однако сильного обесценивания рубля не ждем: отечественную валюту будет поддерживать налоговыйпериод, да и монетарные власти не дадут развиться девальвации в период голосования поправок в Конституцию.