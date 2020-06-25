Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Более того, российскому рынку предстоит отыграть не только пессимизм утра, но и предыдущий день, который принёс существенное падение котировок нефти и внешних индексов. Ожидания второй волны COVID-19 постепенно начинают оправдываться, а на повестку дня возвращаются ограничительные меры, как в Европе, так и в США. В МВФ полагают, что восстановление мировой экономики будет постепенным, а не резким. В начале дня индекс МосБиржи может провалиться до 2750 пунктов, а рубль ослабнуть до 69,5 за доллар.

Пока в России был выходной, на внешних рынках случился небольшой обвал. Всему виной COVID-19, который вновь ускорил своё распространение. В Европе традиционно самым слабым оказался сектор автомобилестроения. Советник администрации США по вопросам здравоохранения энтони Фаучи заявил, что в некоторых штатах наблюдается крайне беспокоящий рост числа заболевших. Евросоюз планирует сохранить свои границы закрытыми от граждан США, РФ и Бразилии, то есть стран с наибольшим числом зарегистрированных случаев COVID-19. Германия продолжает удивлять сообщениями об вспышках коронавируса на мясоперерабатывающих заводах. Теперь очаг обнаружен в Нижней Саксонии. Дополнительным негативом стали новости, что США рассматривают вариант новых тарифов на $3,1 млрд товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании. Данная мера является частью американского ответа на долгие споры по поводу европейских субсидий крупным авиастроительным компаниям. И немного о статистике, которая была не столь пессимистична, как настроение инвесторов. Индекс деловых ожиданий Германии вырос в июне до 91,4 п. с 80,5 п. в мае. Оценка текущей ситуации повысилась до 81,3 п. с 78,9 п. Индекс делового климата поднялся до 86,2 п. с 79,7 п. В последних двух случаях показатели не дотянули до прогнозов. По итогам торгов FTSE 100 — 6123,69 п. (-3,11%), DAX — 12093,94 п. (-3,43%), CAC 40 — 4871,36 п. (-2,92%).

На американском отрезке торгов инвесторам добавили неприятности. Ряд штатов, включая Флориду, Калифорнию и Оризону, сообщают о рекордном числе новых случаев COVID-19 и госпитализаций. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут объявили 14-дневный карантин для прибывающих из штатов с высоким риском заражения. Ещё больше мрачности добавил Международный валютный фонд, ухудшивший свои прогнозы. Глобальная экономика сократится в текущем году на 4,9%, что на 1,9-процентных пункта хуже прогноза три месяца назад. Впрочем, в 2021 году рост составит уже 5,4%, что на 0,4-процентного пункта ниже предыдущего прогноза. В США спад экономики в текущем году составит 8%, по сравнению с 5,9% падением в предыдущем прогнозе. В 2021 году американская экономика сможет показать рост на 4,5%. Лишь Китай в текущем году способен продемонстрировать положительную динамику. Бумаги Apple упали на 1,77% из-за новостей о расследовании по поводу условий работы App Store, но уже американскими властями. Ранее аналогичное расследование было запущено в Евросоюзе. Из-за новых карантинных мер под давлением оказались акции авиакомпаний и Boeing (-5,96%). По итогам торгов DJIA упал на 2,72% до 25445,94 п., NASDAQ на 2,19% до 9909,17 п., а S&P 500 снизился на 2,59% до 3050,33 п.

Рынки в Гонконге и Китае не работали по случаю Дня драконьих лодок. В остальной Азии индексы существенно снижались. Кроме ранее названных причин для пессимизма, появились новые опасения по поводу судьбы Huawei. В администрации Дональда Трампа полагают, что китайские Huawei и Hikvision принадлежат, или контролируются китайскими вооружёнными силами. Данное обстоятельство позволяет применить очередные санкции против этих представителей китайского сектора технологий. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22304,42 п. (-1,02%).

Нефть получила несколько поводов для снижения. Это и возвращение некоторых карантинных мер в США, и ухудшение прогнозов МВФ по мировой экономике, и рост запасов в США. По данным американского Минэнерго, на неделе до 19 июня коммерческие запасы в США выросли на 1,4 млн бар. до 540,7 млн бар., что на 16% превышает средний показатель за пять лет. Запасы бензина упали на 1,7 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,25 млн бар. Средний показатель поставок на рынок за четыре недели составил: 17,1 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —17,0% за год; 8,0 млн бар. бензина в сутки, или —17,5% за год; а также 3,3 млн бар. дистиллятов в сутки, или —17,4% за год. Статистику по запасам нельзя назвать особенно пессимистичной. Однако за отчётную неделю добыча в США увеличилась на 0,5 млн бар. до 11,0 млн бар. в сутки. Золото накануне штурмовало многолетние максимумы, приблизившись вплотную к рубежу $1800 за тройскую унцию. В финансовых СМИ участились заявления известных экономистов о неизбежной девальвации доллара на фоне масштабных количественных стимулов в ответ на COVID-19 шок. Впрочем, даже без этих напоминаний рынок выбирает золото, если риски вновь растут. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1166,04 тонн в понедельник до 1176,85 тонн в среду. К 9:00 мск Brent — $39,98 (-0,82%), WTI — $37,74 (-0,71%), Золото — $1773,8 (-0,07%), Медь — $5827,94 (-0,26%), Никель — $12525 (-0,18%).

Индекс доллара повышался на 0,09% до 97,24 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,67% по сравнению с 0,68% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,125 (-0,06%), GBP-USD — $1,242 (-0,08%), USD-JPY – 107,16 (+0,13%).