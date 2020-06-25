Яндекс прекращает сотрудничество со Сбербанком в рамках СП. Ожидается, что сделка будет закрыта в 3К20. Прекращение партнерства поможет Яндексу сфокусироваться на ключевых проектах, которые теперь можно будет реализовать без ранее существовавших договорных ограничений.

Мы считаем, что рынок легко абсорбирует выпуск Яндекса на $1 млрд, учитывая, что их часть будет размещена среди частных инвесторов. Эти средства могут быть направлены на дальнейшее развитие экосистемы – Яндекс может потенциально использовать пандемию COVID-19 как возможность для расширения бизнеса.

Предварительные результаты за 2К20 показывают значительное снижение темпов роста выручки и еще более сильное негативное влияние на EBITDA. Это будет частично компенсировано улучшением выручки в сегменте такси.

Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Яндексу и повышаем нашу целевую цену до $54.