"Яндекс": целевая цена повышена до $54
Яндекс прекращает сотрудничество со Сбербанком в рамках СП. Ожидается, что сделка будет закрыта в 3К20. Прекращение партнерства поможет Яндексу сфокусироваться на ключевых проектах, которые теперь можно будет реализовать без ранее существовавших договорных ограничений.
Мы считаем, что рынок легко абсорбирует выпуск Яндекса на $1 млрд, учитывая, что их часть будет размещена среди частных инвесторов. Эти средства могут быть направлены на дальнейшее развитие экосистемы – Яндекс может потенциально использовать пандемию COVID-19 как возможность для расширения бизнеса.
Предварительные результаты за 2К20 показывают значительное снижение темпов роста выручки и еще более сильное негативное влияние на EBITDA. Это будет частично компенсировано улучшением выручки в сегменте такси.
Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Яндексу и повышаем нашу целевую цену до $54.
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