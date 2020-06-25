Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и закрепились выше сопротивлений 2760 и 1250 пунктов, которые, вероятно, проверят на прочность уже утром четверга. Внешний фон пока не дает индикаторам выбраться из диапазонов 2700-2850 и 1200-1315 пунктов, в которых они пребывают с начала июня. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2790 пунктов.

Рубль на Мосбирже во вторник немного укрепился против доллара и был стабилен к евро. Пара доллар/рубль на торгах четверга, однако, может стремиться к 70 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика), а пара евро/рубль наверняка с легкостью преодолеет 78 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Сдерживать ослабление российской валюты будет лишь налоговый период.

Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в минус, отыгрывая ухудшение общемирового аппетита к риску. Продажи на торгах четверга, однако, несколько замедлились, что предвещает отступление от минимумов по ходу дня. Задать тон сегодняшним торгам во многом могут макроэкономические данные из США. На рынке ждут локального улучшения ситуации на рынке труда, а также роста заказов на товары длительного пользования при сохранении оценки ВВП за 1-й кв на прежнем уровне – умеренно позитивно для настроений в случае отсутствия негативных сюрпризов. Золото накануне обновило пик с октября 2012 года, но не смогло пробить 1800 долл/унц, после чего скорректировалось к 1770 долл/унц, что может вызвать фиксацию прибыли по Полюсу и Полиметаллу.