Рынок акций РФ и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона и ослаблении спроса на рисковые активы. Снижение стоимости нефти марки Brent также окажет давление на национальную валюту, однако резкой просадки рубля ожидать не стоит.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Кроме того, необходимо учитывать и сильное вчерашнее ухудшение настроений на внешних рынках. Все это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильной просадкой", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1,1-2,2%, в диапазоне 2730-2760 пунктов.

В четверг в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Готовность инвесторов к принятию риска на глобальных рынках вновь сократилась из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19 в отдельных штатах США и в Австралии, а также после ухудшения прогнозов МВФ в отношении мировой экономики ", — отмечает эксперт.

На валютном рынке в течение дня возможен рост доллара и возвращение к уровню 70 рублей на фоне снижения "спроса на риск" на рынках в целом, полагает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в четверг на открытии торгов роста курса доллара до уровня 69,55 рубля и последующее движение в диапазоне 69,55-69,95 рубля за доллар.

"Снижение цен на нефть и слабый спрос на рисковые активы окажут давление на национальную валюту, что позволит паре доллар/рубль в начале торгов подняться в район 69,5 рубля. При этом в ходе сессии на ухудшении внешней конъюнктуры, американская валюта может предпринять попытку продолжения роста и пробоя верхней границы диапазона 67,5-70 рублей с закреплением над ней", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы США на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в среду хоть и отыграли немного утреннее падение, но так и остались в "красной зоне". Трейдеры обратили внимание на статистику числа инфицированных коронавирусом. В США, по данным университета Хопкинса, за сутки выявлено более 34 тысяч случаев заражения COVID-19. В мире, по данным ВОЗ, число заболевших уже близко к 9 миллионам.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,25-0,59%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,5%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,18%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,48%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,3%.

Стоимость нефти снижается на 1,12% — до 39,86 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро теряет 0,03% — до 1,1247 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ заметно вырос по итогам основной сессии вторника на оптимизме на глобальном фондовом рынке, укрепляющемся рубле, а также после высказанных президентом РФ Владимиром Путиным инициатив в ходе обращения к гражданам.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2791,97 пункта, индекс РТС — на 1,94%, до 1281,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 16 копеек — до 68,86 рубля, евро — на 1 копейку до 77,84 рубля, следует из данных Московской биржи.