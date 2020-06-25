Во вторник Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается) объявил о сделке со Сбербанком (SBER RX – ПОКУПАТЬ) по разделу активов СП Яндекс.Маркет и Яндекс.Деньги. В рамках сделки Яндекс выкупит у Сбербанка его 45% в Яндекс.Маркете за 42 млрд руб. А Сбербанк выкупит у Яндекса 25% сервиса «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. Сделка одобрена советами директоров Яндекса и Сбербанка. Часть сделки, касающаяся Яндекс.Маркета, должна получить одобрение антимонопольных органов. Сделка должна быть закрыта в 3 кв. 2020 г. Для финансирования покупки Яндекс привлекает около 1 млрд долл. за счет размещения примерно 6% новых акций класса A. Из этой суммы 400 млн долл. было привлечено за счет размещения по ускоренной подписке на бирже, которое прошло по цене 49,25 долл. за акцию, то есть с минимальным (около 2%) дисконтом к рынку. Остальная часть профинансирована за счет продажи акций в равных долях трем частным инвесторам: банку «ВТБ Капитал», компании Ervington Investments Limited, подконтрольной Роману Абрамовичу, и компании Treliscope Limited, конечными бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов.

О разногласиях между партнерами сообщалось еще в прошлом году. Яндекс.Маркет является одним из ведущих агрегаторов онлайн-торговли на российском рынке. В конце 2017 г. было заключено соглашение о создании СП между Яндексом и Сбербанком, последний инвестировал в Яндекс.Маркет 30 млрд руб. в обмен на 50-процентный пакет. Ранее Яндекс в дополнение к своей основной площадке «Яндекс.Маркет» запустил маркетплейс «Беру» с товарами от российских поставщиков. Тем не менее еще летом прошлого года появились сообщения, что стороны недовольны развитием проекта и могут расторгнуть партнерство.

Предварительные результаты 2 кв. 2020 г. отражают негативные последствия пандемии и изменение структуры выручки. Яндекс также вчера представил предварительные результаты за 2 кв. 2020 г. В частности, выручка оценивается в диапазоне 40,6–41,8 млрд руб., что предполагает (в середине этого диапазона) снижение на 0,5% год к году. Скорректированная EBITDA оценивается в диапазоне 7,5–8 млрд руб., что предполагает снижение на 41% год к году. Сокращение EBITDA объясняется ухудшением динамики выручки вследствие пандемии COVID-19, изменением структуры выручки с ростом доли менее маржинальных сегментов и инвестициями в развитие новых направлений, таких как Яндекс.Лавка.

Яндекс имеет технологические и финансовые возможности для самостоятельного развития Яндекс.Маркета.

Расторжение партнерства со Сбербанком стратегически может быть оправданно. Результаты деятельности СП не соответствуют ожиданиям его участников в условиях активного роста рынка электронной торговли и развития других ключевых игроков, таких как СП между Mail.ru (MAIL LI – рекомендация пересматривается), Alibaba, МегаФоном и РФПИ на основе Aliexpress Russiа. Учитывая значение Яндекса в российской интернет-индустрии и его технологические и финансовые возможности, мы считаем, что компания сможет успешно развивать сервис «Яндекс.Маркет» самостоятельно и в любом случае останется одним из ключевых игроков рынка электронной торговли. Сбербанк, со своей стороны, планирует получить около 20 млрд руб. прибыли от сделки. По информации Reuters, банк договаривается о покупке примерно 30% акций интернет-ритейлера Ozon, который является конкурентом Яндекс.Маркета. В настоящий момент наша модель Яндекса пересматривается.