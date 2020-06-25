Объем заявок со стороны банков на размещение средств на недельных депозитах в Банке России во вторник превысил наши ожидания, составив 1,35 трлн руб. при лимите в 1,16 трлн руб. Неожиданностью для нас стало и отсутствие заявок на аукционе 36-дневного репо с Федеральным казначейством. Между тем запас свободных резервов в банковской системе остается отрицательным: по нашим оценкам, для выполнения требований усреднения баланс средств банков на корсчетах должен поддерживаться на уровне 2,9–3,0 трлн руб., тогда как его последнее значение (по состоянию на утро вторника) составило 2,45 трлн руб. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в банках РСХБ, ПСБ и Металлинвестбанк, ситуация с ликвидностью в секторе остается комфортной благодаря продолжающемуся притоку клиентских средств при отсутствии роста кредитной активности. Как следствие, в ставках овернайт существенных движений во вторник не произошло. Ставка RUONIA осталась, по нашим оценкам, в районе 4,4% (против 4,39% в понедельник), средняя ставка однодневного валютного свопа повысилась на 2 бп (до 4,08%), а индекс RUSFAR за день снизился на 1 бп, до 4,49%. Сегодня наступает срок уплаты налогов, суммарный отток ликвидности на которые, по нашим расчетам, составит 730 млрд руб.

Федеральное казначейство сегодня проведет два депозитных аукциона на срок 56 дней (лимит 50 млрд руб.) и две недели (300 млрд руб.). Мы ожидаем, что предложение по 56-дневным депозитам будет выбрано полностью, а 2-недельные депозиты тоже будут пользоваться определенным спросом, поскольку банки нуждаются в ликвидности для выполнения требований усреднения. Сегодня же, помимо регулярного аукциона однодневного репо со стандартным лимитом 400 млрд руб., состоится аукцион 91-дневного репо с лимитом 50 млрд руб., который, как мы полагаем, будет выбран полностью.

Трехмесячная ставка MosPrime во вторник опустилась на 6 бп (до 4,94%), а котировки 3x6 и 9x12 FRA относительно уровня закрытия понедельника снизились на 8 бп и 2 бп, до 4,42% и 4,38% соответственно. На данный момент кривая FRA закладывает снижение ключевой ставки Банка России на 50 бп в ближайшие три месяца (которые включают июльское и сентябрьское заседания ЦБ) и сохранение ставки на отметке 4% как минимум до 2к21. Годовая и 5-летняя ставки процентных свопов во вторник снизились примерно на 5 бп (до 4,6% и 5,17% соответственно). Ставки по кросс-валютным инструментам отыграли предыдущий рост: годовая ставка NDF (OIS) опустилась на 8 бп (до 3,92%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа снизилась на 9 бп, до 3,83%.