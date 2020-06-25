Акции Газпрома за последние три месяца подорожали на 28% (в долларовом выражении) и почти достигли нашей прогнозной цены на 12 месяцев. После обновления модели компании с учетом последних макроэкономических, операционных и финансовых данных в сочетании со снижением WACC до 7,4% в связи с уменьшением стоимости заимствований наша прогнозная цена повышается незначительно – до 3,00 долл. (против 2,80 долл. ранее). Новая цена подразумевает ожидаемую полную доходность 15%, исходя из чего мы понижаем рекомендацию по акциям Газпрома до Держать (против Покупать ранее).

Обновление модели. Мы корректируем модель Газпрома с учетом последних макроэкономических, операционных и финансовых данных. Согласно нашим прогнозам, по итогам 2020 г. компания покажет сокращение объемов экспорта почти на 14% г/г, до 165 млрд куб. м., а средняя цена его реализации составит 113 долл./куб. м, что намного ниже планового уровня 130–140 долл./куб. м (который руководство Газпрома недавно подтвердило), но почти вдвое превышает текущую цену на узле TTF в 62 долл./куб. м. Как мы отмечали ранее, из-за теплой зимы 2019–2020 гг. в сочетании с воздействием эпидемии коронавируса подземные хранилища в Европе по-прежнему заполнены на 77% (выше среднего показателя за пять лет). Более теплая, чем обычно, зимняя погода в России приведет к снижению продаж газа на внутреннем рынке (на 6,6% г/г, по нашей оценке). Все эти факторы окажут значительное давление на прибыль компании в 2020 г., в результате чего дивидендная доходность по акциям Газпрома за год составит лишь около 2,4%. Напомним, бумаги компании до 14 июля торгуются с доходностью 7,9% по дивидендам за 2019 г.

Понижение рекомендации до Держать ввиду роста котировок. Акции Газпрома за последние три месяца показали весьма сильный рост – на 28% (в долларовом выражении). После обновления прогнозов по компании и снижения WACC до 7,4% (с 10,6%) на фоне общего повышения аппетита к риску (см. наш материал Russian Oil and Gas – Liquids and Liquidity от 1 июня) мы повышаем прогнозную цену на 12 месяцев на 7,1%, до 3,00 долл. Новая цена подразумевает ожидаемую полную доходность 15%, исходя из чего мы понижаем рекомендацию по акциям Газпрома до Держать. Фактическая стоимость бумаг Газпрома может превысить прогнозный уровень в случае опережающего восстановления спроса на нефть и газ на мировом рынке и значительного роста экспортных цен на газ. Основные риски для наших прогнозов включают дальнейшее давление на объемы экспорта в Европу и более медленное, чем ожидалось, восстановление цен на нефть и газ.