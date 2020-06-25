22 июня после закрытия американского рынка Яндекс и Сбербанк объявили о согласовании условий раздела своих СП в сегментах интернет-торговли (Яндекс.Маркет и Беру) и финансовых технологий (Яндекс.Деньги). Условия раздела соответствуют информации, опубликованной ранее в издании The Bell: Яндекс консолидирует компанию интернет-торговли, а Сбербанку достается Яндекс.Деньги. Этот раздел представляется нам логичным, так как конкуренция между двумя экосистемами усилилась с момента создания Сбербанком совместного O2O-бизнеса с Mail.ru. Напомним, Сбербанк тогда заявил, что в работе направления интернет-торговли могут возникнуть трудности. На наш взгляд, это редкий случай взаимовыгодной сделки для обеих компаний. Она позволяет Яндексу развивать вертикаль финансовых технологий, при этом Сбербанк сохраняет высокий интерес к интернет-торговле и, вероятнее всего, попытается создать партнерство с одним из ведущих игроков в сегменте. Мы придерживаемся негативного мнения об инвестициях Сбербанка в свою экосистему с точки зрения распределения капитала, однако считаем раздел активов с Яндексом позитивным событием: по оценке Сбербанка, реализованная прибыль от сделки составит около 20 млрд руб. Наша прогнозная цена акций Сбербанка на 12 месяцев по-прежнему равна 270 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 39% и рекомендацию Покупать.

Яндекс выкупает за 42 млрд руб. принадлежащую Сбербанку 45%-ю долю в Яндекс.Маркет и консолидирует 90% в этом СП. Сбербанк приобретает 25%+1 доля в Яндекс.Деньги за 2,4 млрд руб. и разрывает обязательство об исключении конкуренции с Яндексом в этом сегменте. Как ожидается, сделка будет закрыта в 3к20. Напомним, изначально СП в области интернет-торговли оценивалось в 60 млрд руб., а Сбербанк вложил в него 30 млрд руб. Исходя из цены продажи, рентабельность инвестиций для Сбербанка составит 12,6%, что ниже его целевого показателя рентабельности капитала в 20%. Яндекс.Деньги в 2019 г. показали EBITDA в 2,9 млрд руб. и чистую прибыль 1,9 млрд руб., с учетом чего для Сбербанка оценка актива по коэффициенту P/E на 2019 г. составила 5x, что соответствует значению этого параметра у самого банка. По расчетам Сбербанка, реализованная чистая прибыль от сделки достигнет около 20 млрд руб. из которых 8 млрд руб. приходится на Яндекс.Деньги, так как оценка исходила из условий акционерного соглашения от 2013 г., подразумевающего значительный дисконт к рыночной стоимости.

Для финансирования сделки Яндекс привлечет 800 млн долл. за счет размещения вновь выпущенных акций класса А, из которых 600 млн долл. в равных долях будет продано частным инвесторам – ВТБ Капитал, Ervington Investments Limited (инвесткомпания Романа Абрамовича) и Treliscope Limited (компания Александра Абрамова и Александра Фролова).

Опыт владения СП с Яндексом показал Сбербанку недостатки непрофильного для него бизнеса в сегменте интернет-торговли: рентабельность инвестиций составила 12,6%, что уступает как рентабельности капитала в банковской деятельности (более 20%), так и стоимости основного капитала Сбербанка (14%), а также рентабельности инвестиций на уровне 32–44%, который достигают Яндекс.Деньги. Как мы полагаем, совместное предприятие с одним из ведущих игроков в области интернет-торговли более экономически оправданно, чем развитие собственного бизнеса с нуля, поэтому вырученные от сделки средства будут направлены на новое партнерство, а не на увеличение дивидендов. Напомним, газета Коммерсант 10 апреля сообщила, что Сбербанк предоставил Озону кредит в размере 6 млрд руб. под залог акций компании.

Для Яндекса, на наш взгляд, открытие финтех-вертикали дает большие возможности с учетом базы пользователей и доверия к бренду, при этом наиболее перспективными представляются такие направления, как личные финансы, инвестиции и отсрочка платежей.