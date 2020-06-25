Контракты на Brent могут завершить неделю на уровнях ниже $40
Нефтяные котировки накануне просели более чем на 5% на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам и статистики от Минэнерго США. Контракты на Brent в утренние часы остаются под умеренным давлением и торгуются вблизи $40/bbl, WTI — $37.7/bbl. Ключевым фактором падения цен на нефть накануне, на наш взгляд, стали опасения за спрос на энергоносители в условиях повышенных страхов второй волны эпидемии коронавируса, а также на фоне публикации доклада МВФ, в котором организация ухудшила прогноз по спаду мировой экономики в 2020 году (с 3.0% г/г до 4.9% г/г). Кроме того, дополнительное давление на нефтяной рынок оказали и данные от Минэнерго США, которые сообщили о первом за последние 11 недель росте добычи нефти в США. Добыча сырья в Штатах за одну неделю выросла сразу на 0.5 mbd до 11 mbd. В результате, опасения за спрос на нефть вместе с ростом добычи сырья оказали мультипликативный отрицательный эффект на котировки. На наш взгляд, до конца недели риски смещены в сторону дальнейшей коррекции цен на нефть, а контракты на Brent могут завершить неделю на уровнях ниже $40/bbl.
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