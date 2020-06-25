Оба аукциона Минфина по вторник оказались не совсем удачными, принеся менее 40 млрд руб. выручки – на аукционе в серии 26232 (окт.27) удалось разместить облигации на 29.5 млрд руб., а в серии 26233 (июл.35) лишь 9.1 млрд руб. Спрос оказался незначительным – 42 и 14 млрд руб. – поэтому даже весомые премии ко вторичному рынку – до 3 бп и до 5 бп по доходности отсечения – не сумели улучшить итоговый объем привлечения.

Реакция вторичного рынка не последовала – дневная динамика было разнонаправленной в пределах снижения доходностей коротких бумагах на 1-2 бп и роста +1-2 бп на среднем и дальнем участках кривой. В итоге, инвесторы на время отложили в сторону следствие пятничного заседания Банка России, риторика которого сохранила некоторое пространство для снижения ключевой ставки.

Мы полагаем, на первый план выходит неопределенность с объемом предстоящих заимствований Минфина ¬– в конце июня Минфин должен представить план заимствований на 3к’20. В той или иной форме ведомству придется признать увеличение цели по заимствованию до конца года (мы оцениваем потенциальный объем требуемых заимствований в размере 2.0-2.5 трлн руб. до конца года), однако кратное увеличение планов может спровоцировать негативную реакцию, так как часто воспринимается рынком как жесткое обязательство и предмет для сиюминутного ценового торга. Более того, пиковый момент смягчения монетарной политики пройден и далее предстоит лишь тактическая подстройка ключевой ставки.

Соответственно, «комфортным» с точки зрения Минфина нам видится сценарий занижения планируемых объемов продажи ОФЗ на предстоящий квартал или вовсе отказ от установления целей до конца квартала и года. Это условие, на наш взгляд, позволит снизить чувствительность рынка к неудачным аукционам (предстоящие летние месяцы могут заметно убавить активность инвесторов), а также сгладить переход к боле высоким премиям на первичных аукционах.