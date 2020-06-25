В минувший вторник, 23 июня, президент Владимир Путин в своем телевизионном обращении к россиянам объявил о понижении ставки налога на прибыль ИТ-компаний с текущих 20% до 3% и понижении ставки страховых взносов с текущих 14% до 7,6%. Российский рынок акций позитивно отреагировал на эти новости, а акции крупнейших российских ИТ-компаний – YNDX US (НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) и MAIL LI (ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,6) – выросли в цене на 4,4-9,4%.

Таким образом, мы не исключаем, что первоначальный оптимизм инвесторов окажется преждевременным и в ближайшие дни сойдет на нет по мере детализации этих мер.

Мы хотим обратить внимание инвесторов на то, что критерии отбора ИТ-компаний, на которые будет распространяться новый налоговый режим, пока не понятны. Согласно первоначальным предложениям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь), более низкие ставки налога должны распространяться на "аккредитованные ИТ- компании". Как сообщала в начале этой недели газета “Ведомости”, к таким компаниям принадлежат те игроки ИТ-сектора, у которых 90% выручки приходится на продажу, разработку, установку и сервисную поддержку ПО.

Таким образом, изменения в налоговом режиме могут не затронуть Яндекс, Mail.ru и HeadHunter, так как большая часть выручки этих игроков приходится на онлайн рекламу, подписку, онлайн продукты, итд, а не на продажу ПО третьим сторонам.

По словам операционного и финансового директора Яндекса Грега Абовского на вчерашней телефонной конференции, детали нового налогового режима остаются не ясны, компания может ожидать некоторый позитивный эффект, который, впрочем, не будет особенно значительным. Нам представляется, что главными выгодоприобретателями этих налоговых изменений станут такие компании как Kaspersky, IBS, Luxoft и Epam (российский бизнес). Кроме того, предложения правительства предусматривают отмену льготного режима НДС для ИТ-компаний в качестве ответной понижению налога на прибыль контрмеры.