Индексный провайдер MSCI объявил итоги пересмотра классификации рынков за 2020 год. Принятые решения в определенной степени отражают отношение крупных институциональных инвесторов к различным рынкам, т. к. в процессе годового пересмотра MSCI использует как внутреннюю аналитику, так и отзывы клиентов. Как мы и ожидали, MSCI не сообщил о планах рассмотреть возможность дальнейшего наращивания китайских вложений. Комментарии относительно Турции и Аргентины имеют ограниченные последствия для инвесторов в развивающиеся рынки и тем более — в Россию (конкретных решений по этим странам не принято).

— Турция может стать кандидатом на понижение, но не сейчас. Эксперты MSCI предупредили, что рассматривают возможность начала консультаций с клиентами по вопросу перевода Турции в группу пограничных рынков либо присвоения этой стране особого рыночного статуса. Причина — "уже наблюдающееся ухудшение доступа" на турецкий рынок, в том числе введение на неопределенный срок запрета на открытие коротких позиций и кредитование под залог ценных бумаг.

В последние годы MSCI, прежде чем принимать решение о помещении той или иной страны в группу развитых, развивающихся или пограничных рынков, проводил консультации с клиентами, как правило, на протяжении 6-12 месяцев. Тот факт, что индексный провайдер выпустил предупреждение, но официальные консультации еще не начал, говорит о том, что рассмотрение турецкой ситуации находится на предварительной стадии.

Если Турцию исключат из расчетной базы индекса MSCI EM, то отток капитала из пассивных фондов, по нашим оценкам, составит как минимум $750-830 млн. Дополнительные вложения в Россию в этом случае будут равны $25-27 млн. Вес Турции в индексе MSCI EM сократился до 0,4-0,5% (максимум на уровне выше 2% наблюдался в 2013 году, после глобального финансового кризиса).

— Аргентина остается под наблюдением как кандидат на выбывание из MSCI EM. MSCI решил пока не исключать Аргентину из индексов, отслеживающих развивающиеся рынки, однако продолжит внимательно следить за критериями доступности аргентинского рынка. Их дальнейшее ухудшение может привести к понижению статуса Аргентины до группы пограничных рынков или присвоения ей особого рыночного статуса, на который, возможно, не будут распространяться итоги регулярных пересмотров MSCI. В качестве одной из причин, по которой индексный провайдер на этот раз воздержался от дальнейших действий, было указано ранее принятое экспертами MSCI решение учитывать только листинги, проведенные за пределами Аргентины.

Как мы отмечали ранее, в комментарии, посвященном прогнозам итогов пересмотра страновой классификации, на данный момент пассивные фонды, отслеживающие динамику индекса MSCI EM, держат в аргентинских активах около $300 млн. Исключение страны из расчетной базы индекса MSCI EM обеспечит России дополнительные вложения в размере лишь $10 млн.

Также MSCI принял одно решение и сделал ряд замечаний, релевантных для инвесторов пограничных рынков.

— В мае 2021 года, после полугодового пересмотра индексов, в расчетную базу MSCI FM будет включена Исландия. Ее вес в данном индексе (за вычетом Кувейта, который в декабре должен быть переведен в группу развивающихся рынков) составит около 5,8%. Если активные фонды, отслеживающие индекс MSCI FM, сформируют по исландским активам позиции, по размеру сопоставимые с указанным весом, то минимальный приток капитала в эту страну составит около $130 млн. Судя по результатам прогнозного моделирования, в состав индекса MSCI FM Standard войдут две исландские компании, а остальные десять станут кандидатами на включение в индекс MSCI FM Small Cap.

— MSCI сделал предупреждения по Нигерии, Ливану и Бангладеш. MSCI повторил предостережения, касающиеся ухудшения доступности и ликвидности этих трех рынков, входящих в группу пограничных. Вес Нигерии в индексе MSCI FM равен 5,1%, Бангладеш — 1,9%, Ливана — 1,8%.