МТС: целевая цена повышена до 382 рублей за бумагу
Влияние вируса и карантинных ограничений не обошло стороной телекоммуникационную отрасль. Согласно данным Минкомсвязи, падение рынка составит 2,5-3% г/г, а по расчетам Мегафона операторы совокупно могут недосчитаться около 30 млрд руб. на уровне EBITDA в текущем году в силу обнуления доходов от роуминга, закрытия розничных салонов, потери части абонентской базы в лице трудовых мигрантов/туристов и пр. Скачек курса и увеличение трафика как в фиксированных, так и в мобильных сетях ведет к увеличению капитальных затрат. Тем не менее мы полагаем, что отрасль связи пострадает меньше многих других и лидеры рынка преодолеют кризисные явления без значительных потерь. На наш взгляд, МТС сохраняет устойчивые рыночные позиции, а денежные потоки группы остаются стабильными даже в условиях пандемии. На фоне снижения общего уровня ставок в экономике акции оператора предлагают привлекательную дивидендную доходность, подкрепленную объёмным обратным выкупом. Мы по-прежнему рекомендуем «Покупать» акции МТС. Целевая цена повышена до 382 руб. за бумагу (10,9 долл./ADR), что предполагает upside в 17,6% и ETR на уровне 26%.
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