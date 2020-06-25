Пока Россия отдыхала под грохот танков, гарцующих по Красной площади, и рев самолетов, выписывающих в московском небе замысловатые виражи, Америка жила своей обычной жизнью. Однако торги в среду все же явно выбились из общего ряда последних дней. Если до вчерашнего дня рынок сиял позитивом и участники рынка в упор не замечали ничего хорошего, то вчера они вдруг очнулись и вдруг увидели, что картинка окружающего их мира не такая уж великолепная, как она могла показаться на фоне новых исторических рекордов индекса NASDAQ начала текущей недели.

Уже больше недели обстановка на коронавирусном фронте в США ухудшается день ото дня, но заметили это участники фондового рынка только вчера. Точнее здесь стоит сказать — не заметили, а решили заметить. Короче, получается чисто спекулятивная картинка — сначала загнали котировки на максимальную высоту, а затем со всего размаху грохнули рынок на пол. Как итог этого стандартного спекулятивного действа — дружное падение индексов почти на 3 процента под визги и вопли возмущенных инвесторов, которых по полной программе засадили в дорогие акции на хаях.

Наиболее пострадавшими вчера оказались акции нефтегазовых компаний, которые в среднем потеряли почти 5% своей капитализации. Но здесь как раз нет ничего необычного, поскольку все это происходило на фоне камнем летящей вниз нефти. Так что для нефтяников гигантские качели со взлетами и падениями дело привычное. Впрочем, в связи с коронавирусом это стало также привычно и для акций промышленных компаний, а также крупнейших банков. И те, и другие в среднем потеряли по 3,5%. В акциях компаний остальных секторов потери были меньшими и колебались в среднем в диапазоне от 1,5 до 2,5 процентов.

Что касается отдельных акций, то одним из относительных героев дня, чьи акции не упали, а даже немного подросли, стала компания Gilead Sciences (GILD, +1,17%), сообщившая что ее препарат Ремдисивир действительно помогает больным коронавирусом, находящимся в тяжелом состоянии. Как видим, особо бурной реакции пока нет — инвесторы уже перестали восторгаться каждому «чиху» по поводу новых данных о клинических испытаниях и ждут реального запуска вакцин и препаратов в промышленное производство.

Еще одной маленькой звездочкой на пасмурном фондовом небосклоне стали акции мобильного оператора T-Mobile US (TMUS, +1,19%), которые в последние дни пользуются устойчивым спросом со стороны инвесторов после объявления о продаже опциона Call большого пакета акций на сумму в 11 млрд долларов крупным акционером Softbank другому супер игроку на рынке мобильной связи — Deutsche Telekom AG. В результате этого, как мы видим, акции T-Mobile обновили свой исторический максимум и имеют все шансы пойти еще выше.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 24 июня было заключено более 676 тысяч сделок с акциями 1 169 эмитентов на общую сумму более 477 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 25 июня

Тучи сгущаются. Вчерашний страх перед коронавирусной заразой сегодня никуда не ушел и остался витать над возбужденными умами инвесторов. Причем, как это обычно бывает, это состояние перекинулось из Америки на Азию и Европу. Одно утешает — вроде бы особой паники пока нет. Но долго ли умеючи?

Поэтому рынки сегодня с самого утра умеренно расположились в красной зоне и потери повсеместно составляют чуть более 1%. В этом пока ничего страшного нет, поскольку коррекция на рынках давно назрела и вполне естественна. Главное, чтобы это не переросло во что-то большее.

А день сегодня будет явно непростой. Как обычно по четвергам выйдут данные о количестве новых заявок на пособие по безработице. И эти данные до сих пор вот уже в течение более чем 2-х месяцев свидетельствуют скорее об экономической катастрофе, чем о каком-то возрождении. Вот и сейчас ожидается прирост новых безработных на гигантскую цифру в 1,3 млн человек. Остается только надеяться, что по факту эта цифра окажется получше.

А кроме этого еще выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, и в этом случае будет интересно посмотреть, насколько в настоящий момент американцы готовы тратить свои деньги. Ожидания аналитиков весьма умеренные, но все же есть надежды, что цифра здесь окажется лучше ожиданий.

В целом же нас ждет серьезный и непростой день, который возможно будет определять дальнейший тренд. Если удастся удержать рынок от «сваливания в пике», то это будет хорошим знаком к тому, что нынешняя просадка является всего лишь технической коррекцией. В противном же случае надо готовиться к худшему, и тогда первая поддержка нас ждет где-то на 5% ниже от текущих уровней в районе 2880 — 2930 пунктов по индексу S@P500.

Из отдельных акций сегодня стоит обратить более пристальное внимание на акции ведущего производителя спортивной одежды компании Nike (NKE), чья квартальная отчетность появится сразу же по окончании торгов. Компания умеет приятно удивлять своих акционеров, и сейчас в любом случае будет очень интересно посмотреть на то, как компания справляется с трудностями в этот непростой коронавирусный период нашей жизни.