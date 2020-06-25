Обратил внимание на то, что в последние дни объем операций РЕПО и обратного РЕПО ФРБ Нью-Йорка сократился практически до нуля.

Последнее значимое размещение, РЕПО на 1 день, объемом в 21.9 млрд долларов было 17 июня. На следующий день итог был уже 4 млрд, потом 1 млрд, а дальше итоги были совсем микроскопическими по меркам американского рынка.

Вчера объем увеличился до 2 млрд, но все это цифры очень незначительные. Аналогичная история и с обратным РЕПО. Что это значит?

Первый вывод – у банков больше нет потребности в ликвидности, они стараются держать активы, пусть и с минимальной доходностью.

Второй вывод — никакого стресса на американском межбанке больше нет, денег много, ставки низкие. То есть, если теперь, в какой либо из дней ФРС заявит, что сворачивает операции РЕПО, означать это будет не ужесточение монетарных кондиций, а лишь то, что на эти операции со стороны банков и других финансовых организаций спроса больше нет.