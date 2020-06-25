Рынки негативно реагируют на вышедшие накануне данные о резком росте заболеваемости COVID-19 в США. Азия закрылась разнонаправленно с разбросом динамики индексов от —1,2% до +0,3%. Европа торгуется в схожем режиме, показывая одновременно рост и падение в зависимости от страны – это следствие выхода позитивной статистики по безработице (во Франции) и настроениям покупателей (в Германии). Фьючерсы на индексы США в теряют в пределах 0,5%.

Нефть тоже под давлением. Утром баррель марки Brent падал ниже $39,5, отражая страхи инвесторов по поводу возможного избытка сырья на рынке. Впервые с марта в этом году начало расти количество нефтедобывающих вышек в США. Впрочем, довольно быстро баррель Brent отскочил вверх выше $40, что дает повод для оптимизма. До конца дня мы закладываем колебания в диапазоне $39,7-41,5.

РТС просел более чем на 2%, отражая падение на внешних площадках, которое произошло в среду. Тем не менее торги сейчас идут вблизи ключевого уровня 1250 пунктов, и далеко ниже этой планки рынок не идет. Ожидаем сегодня стабилизации около уровней 1250-1270. То есть рынок сможет частично отыграть утреннее падение.

Индекс Мосбиржи теряет более 1%. Торги идут в коридоре 2740-2760 пунктов. В течение дня мы закладываем выход в ноль по отношению к предыдущей сессии. Индекс может вернуться к отметкам 2770-2790 пунктов.

Среди растущих акций лидируют сегодня Qiwi и Яндекс. Бумаги IT-сектора растут после новостей о реорганизации сервиса «Яндекс. Деньги». Сбербанк полностью выкупает проект. Вслед за этим Яндексу удалось привлечь в США на размещении акций $1 млрд долларов, что оказалось больше изначальной оценки на $200 млн. Явный интерес инвесторов к российскому финтеху и IT-отрасли вызвал бурю позитивных эмоций среди игроков рынка. Мы ожидаем, что уже в этом году Яндекс может перевалить за отметку 3700 рублей за акцию. Акции Qiwi, на наш взгляд, достигли равновесия, и в ближайшей перспективе будут консолидироваться около 1200 рублей за штуку.

В лидерах падения сегодня Газпромнефть (-4,2%). Бумаги последний день на этой неделе торгуются с дивидендами. Перед закрытием реестра инвесторы закрывают позиции. Дивидендный гэп, по нашему мнению, может сохраниться до середины следующего месяца. При благоприятной нефтяной конъюнктуре акции отыграют текущее падение через две недели.

Рубль сегодня сдает позиции по отношению к доллару и нейтрален по отношению к евро – это связано с падением европейской валюты на межбанковском рынке. Доллар держится в середине диапазона 69-69,5. Мы ожидаем сегодня сохранения текущей динамики без особых изменений. Может произойти повторная попытка пойти ниже 69, но закрепится там российской валюте, вероятно, не удастся. Евро держится у нижней границы коридора 77,7-78,3. Мы закладываем слабый рост и сохранение колебаний близко к отметке 78.