По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,1%, закрывшись на отметке 3083,76 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,18%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,09%. Доходность по двухлетним казначейским облигациям снизилась менее чем на один базисный пункт, до 0,18%, что стало самым низким показателем за последние две недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт, до 0,68%.

Опасения в отношении роста числа новых случаев коронавируса были компенсированы новостями о послаблении банковского регулирования. Поводом для смены настроений послужили заявления комиссии по ценным бумагам США о том, что пять федеральных агентств доработали так называемое правило Волкера. Данное правило ограничивало участие американских банков в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои средства. Теперь, согласно внесенным изменениям, правило допускает такие операции, если они не вызывают опасений надзорного органа в устойчивости банков и что они будут способны покрыть свои обязательства перед клиентами.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,63% и закрылись на отметке $41,47. Поводом для коррекционного роста послужила смена настроений на европейских и заокеанских биржевых площадках, где после двухдневного снижения вернулся осторожный оптимизм. Сегодня игроки будут ждать данных по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, цифры которой вкупе с динамикой на мировых финансовых рынках определят направление движения фьючерсного контракта Brent на старте торгов в понедельник.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 1,12%, закрывшись на отметке 2760,75 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов, опротивления — 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 122000 и 120000 пунктов, сопротивление — 125900 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 69,02, прибавив 0,42% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 68,50 и 68, сопротивления — 69,70 и 70.