Вчера индекс МосБиржи закрылся с понижением 1,12%, а американский индекс S&P-500 закрылся с повышением 1,10%. Мировые фондовые индексы и цены на нефть постоянно меняют направление движения, и в текущей нервной ситуации это не удивляет.

На этой неделе президент Трамп заявил в отношении лечения Covid-19, что надо ждать «большого сюрприза, прекрасного сюрприза и раньше, чем кто-либо мог подумать». Вероятно, что «большой сюрприз» это вакцина, которая в массовом количестве будет применена до ноябрьском выборов. Она даст Трампу дополнительные очки в глазах избирателей. Вы продаете фьючерсные контракты на нефть и с ужасом ждете «большого сюрприза», который подбросит котировки нефти наверх примерно на 5 долларов. Губернатор Техаса объявил, что штат временно приостановит процесс повторного открытия, число заболевших в Аризоне и Флориде растет… Компания Apple повторно закрывает часть в магазинов, Disney решила не открывать свои развлекательные парки в Калифорнии, но есть еще фактор «большого сюрприза»! К слову, я ничего против вакцин не имею, я против применения непроверенных вакцин. Обычно на клинические испытания уходит несколько лет.

Вчера индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) закрылся с повышением 1,93%, а фьючерсы на отечественные акции закрылись с повышением на 0,7%-1%, что определяет оптимистичное открытие нашего рынка. В США на росте «солировали» акции банков. К примеру, акции Goldman Sachs Group, Inc. выросли на 4,59%. Чиновники решили несколько ослабить жесткие правила регулирования банков, введенные после финансового кризиса 2008-2009 годов и известные как правило Волкера. Правда, уже после закрытия торгов поступили отрицательные новости по банкам. ФРС заявила, что введет ограничения на банковские дивиденды и ограничение выкупа акций в третьем квартале этого года, чтобы «обеспечить устойчивость крупных банков, несмотря на экономическую неопределенность, вызванную коронавирусом». ФРС также потребует от банков повторно представить и обновить свои кризисные планы по управлению капиталом.

Акции авиакомпаний США вчера также выросли. К примеру, акции авиакомпании Delta Air Lines вчера выросли на 2,45%. Эта компания сообщила акционерам, что бизнес приходит в норму намного быстрее, чем первоначально ожидал рынок. В данной момент доходы этой компании составляют примерно 20 миллионов долларов в день или 15% от уровня 2019 года, но руководство считает, что к сентябрю они достигнут 30% от уровня 2019 года. До эпидемии акции торговались по $ 60, а вчерашнее закрытие было на уровне $28. Важно чтобы котировки удержали поддержку $26,5, кроме того важно чтобы «быки» пробили понижательный тренд, сформированный 8 июня с.г.. Тогда откроются возможности для нового витка роста акций этой компании. Коррекционное снижение на 50% к волне роста c 15 мая с.г. уже произошло. Ждем развития событий… Думаю определенность с пробитием понижательного тренда наступит сегодня или в понедельник.

На графике индекса МосБиржи поддержка находится на уровне 2700. В случае пробития зоны технической поддержки $37,24-$36,5 на графике нефти (Brent) «быкам» будет сложно ее удержать. Такое развитие событий я ожидаю во второй половине года.