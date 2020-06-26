Российский рынок акций вчера потерял по итогам дня 1,1%. Но и такой результат можно назвать неплохим, учитывая, что открылись мы падением почти на 2%, отыгрывая снижения Запада в среду.

Коррекция на американских площадках развиваться вчера не стала, хотя все факторы для нее остаются силе. Это прежде всего рост числа заболеваемости коронавирусом и более медленное восстановление мировой экономики, чем это казалось еще месяц назад.

После нашего закрытия Америка продолжила рост. Этот факт и нейтральные фьючерсы с утра придадут силы российским «быкам» с утра. Ждем сегодня роста в районе процента на открытии торгов.

Нефть потихоньку идет в сторону 42 долларов за баррель, поэтому ждем умеренного подъема в нефтянке и Сбербанке.

Вчера намного лучше рынка смотрелся «Норильский Никель», прибавивший 1,1%. Пока мы рассматриваем это как технический отскок после распродаж бумаги из-за аварии в Норильске. Сегодня несильный подъем акций ГМК может продолжиться.

За последние две недели акции «Яндекса» выросли более чем на 20%. Бумага явно перегрета, и коррекция очень возможна. Рекомендуем на просадках подбирать акции компании для среднесрочных портфелей, поскольку потенциал роста из-за грядущего снижения налогов в отрасли еще не отыгран.

Однако в целом по российскому рынку картина не меняется: Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковом канале с границами 2700-2810 пунктов. Не видим мы пока поводов для выхода рублевого индикатора рынка из данного диапазона и сегодня.

Если внешний фон не продолжит улучшаться, под вечер вполне возможно сокращение логнов по акциям в преддверии выходных. Это вполне оправданно: коронавирусные страхи могут всплыть на поверхность в любой момент.

Пара доллар-рубль завершила день на отметке 69. Сегодня в первой половине дня рубль может укрепиться еще копеек на 30-40, но поводов для дальнейшего роста российской валюты нет. Впереди у пары очень сильная поддержка на уровне чуть выше 68, и при приближении к ней шорты по паре будут фиксироваться.

Под вечер сокращение позиций по рублю также будет логичным.