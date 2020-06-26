В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Норникель (GMKN) подорожал на 1.0%, Полюс (PLZL) – на 0.9%, АФК Система (AFKS) – на 0.6%. Тем временем обыкновенные акции Газпром нефти (SIBN) подешевели на 4.3% из-за закрытия реестра акционеров «под дивиденды». ММК (MAGN) потерял 3.3%, Сургутнефтегаз (SNGS) – 1.7%. Рынки в целом остаются в состоянии неопределенности на фоне роста числа новых случаев COVID-19 в США, но трейдеры, судя по характеру торгов, пока не видят оснований для масштабных продаж.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ростелекома (RTKM) подорожали на 2.9%, Саратовэнерго (SARE) – на 1.9%, Соллерс (SVAV) – на 1.4%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 1.1%.

Фондовые индексы США повысились на 1.1% — 1.2%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы в среду закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации по индексу РТС. Результаты стресс-тестов банковской системы США, опубликованные ФРС, оказались сравнительно благоприятными (банки остаются капитализированными даже в самом негативном сценарии), но ФРС наложила ограничения на выкуп банками собственных акций и выплаты дивидендов в текущем квартале. Трейдеры на западных рынках акций рассчитывают на успех регуляторов в стимулировании экономики, но риски нового витка пандемии пока препятствуют устойчивому подъему. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазона 69.0 – 69.5 по паре доллар-рубль.