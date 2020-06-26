Российский рынок акций по итогам четверга снизился, но в рамках сессии показал положительную динамику. После утреннего гэпа вниз почти на 2% далее индекс МосБиржи плавно восстанавливался в течение дня. Активность участников была повышенной, обороты торгов выросли относительно предыдущих двух сессий (до 81 млрд руб.).

Отскоку котировок способствовала нормализация внешнего фона. Днем ранее мы видели масштабную распродажу на западных рынках и сырьевых площадках. Но в четверг ситуация заметно улучшилась. Американский индекс S&P 500 вырос на 1,1%, нефтяные фьючерсы Brent к текущему моменту вернулись в район $41.

При этом те факторы, которые называли ключевыми триггерами снижения среды, никуда не исчезли. Ситуация с распространением коронавируса в мире остается непростой. На прохождение пика пандемии, как мы видим, требуется гораздо больше времени, чем можно было предположить в I квартале.

На рынке акций США индекс S&P 500 вновь остановился около уровня 200-дневной средней, которая традиционно является сильной поддержкой/сопротивлением. Потенциальное закрепление ниже 3000 п., на мой взгляд, может указывать о локальном переломе растущего тренда последних месяцев. Но пока мы видим, что индексу удается держаться выше этого рубежа, а значит все еще актуальна бычья рыночная фаза.

По индексу МосБиржи техническая картина существенно не меняется с середины мая. Наблюдается боковая тенденция без устойчивого тренда. Вероятно, в ближайшее время подобный формат торгов сохранится. О выходе за пределы коридора консолидации можно будет говорить в случае пробоя одной из его границ: 2700 п. снизу и 2835 п. сверху.

Среди лидеров роста в четверг были представители IT. Акции Яндекса выросли на 4,2%, поднявшись восьмую сессию подряд. Всего за этот период бумаги подорожали уже на 22,7% и локально выглядят перегретыми. Схожая динамика наблюдается в Qiwi (+2,2%). С минимумов в середине июня котировки акций подскочили на 24,5%. Высокий спрос сохраняется и в расписках TCS Group (+1,5%). За последние восемь дней эти бумаги выросли на 21%.

При этом индекс МосБиржи все это время показывал преимущественно нейтральную динамику. Так что можно утверждать, что повышенный спрос в период сложившегося боковика формируется в так называемых «историях роста», секторе высоких технологий. В США этому тренду уже не первый год: большие компании с потенциалом роста бизнеса становятся еще больше, а стоимостные истории (value) отстают.

Что касается аутсайдеров вчерашней сессии, то помимо Газпром нефти, упавшей на 4,3% из-за дивидендного гэпа, наиболее сильные потери среди ликвидных бумаг понесли акции Русгидро (-4,3%). Каких-то негативных корпоративных новостей не замечено. Среднесрочный взгляд по Русгидро в целом положительный. Компания ждет значительный рост дивидендов в перспективе 2021–2022 гг., так как не планируется больших списаний из-за ввода новых объектов. Ближайшая область поддержки может быть расположена около 0,75–0,77 руб.

Сегодня ожидается позитивный старт торгов. Индекс МосБиржи откроется в плюсе, отыгрывая положительную динамику на рынке нефти и американских площадках. Промежуточным ориентиром выступает район 2800 п. не исключаю, что лучше рынка среди голубых фишек будут Сбербанк-ао и нефтяники.

В паре USD/RUB можно рассчитывать на умеренное снижение в район 68,7–69,0. Для более существенного укрепления рубля необходимо ускорение отскока по нефти. Однако, на наш взгляд, текущие значения по Brent выглядят неустойчивыми. Зона $40–45 оценивается в качестве среднесрочного потолка, а риски отката в ближайшие недели остаются повышенными.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,11%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июня растут на 1,4% и находятся около уровня $41,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти выше уровня закрытия дневной сессии четверга более чем на 0,5%.



