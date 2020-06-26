Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон.

Так, рынок энергоносителей перешел в консолидацию, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 41,5 доллара за баррель. Плюс к этому, валюты развивающихся стран не демонстрируют выраженного направленного движения. Из внутренних факторов поддержку рублю продолжат оказывать высокие объемы продаж валюты по бюджетному правилу, однако этого может не хватить для восстановления рублем своих позиций. Учитывая это, в начале сессии ожидаем умеренных попыток российской валюты подрасти, однако маловероятно, что без дополнительных поводов пара доллар/рубль сможет в первые часы торгов существенно отойти от отметки 69 рублей. При этом в ходе сессии сохраняются риски ослабления рубля, связанные с ухудшением ситуации на рынке энергоносителей и снижением спроса на риск на фоне активизации коронавиурса в США и Европе. В случае их реализации американская валюта может попытаться протестировать верхнюю границу диапазона 67,5-70 рублей.

Напомним, что в четверг основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. По итогам торгов доллар прибавил 0,2%, закончив день в районе 69 рублей, евро, напротив, снизился на 0,5%, отступив до 77,4 рубля.