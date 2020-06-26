Российский рынок акций и рубль подрастут в пятницу на умеренно позитивном внешнем фоне. Отечественная валюта будет получать поддержку от стоимости нефти марки Brent, закрепившейся выше 41 доллара за баррель.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. С учетом вечернего улучшения настроений на внешних рынках сегодня складываются условия для открытия индекса Мосбиржи с повышением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,3-1%, в диапазоне 2770-2790 пунктов.

"Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей перешел в консолидацию, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 41,5 доллара за баррель. Плюс к этому, валюты развивающихся стран не демонстрируют выраженного направленного движения. Из внутренних факторов поддержку рублю продолжат оказывать высокие объемы продаж валюты по бюджетному правилу, однако этого может не хватить для восстановления рублем своих позиций", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Учитывая это, в начале сессии аналитик ожидает умеренных попыток российской валюты подрасти, однако маловероятно, что без дополнительных поводов пара доллар-рубль сможет в первые часы торгов существенно отойти от отметки 69 рублей.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг выросли на фоне послаблений банковского регулирования.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,09-0,43%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,18%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,49%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,3%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,85%.

Стоимость нефти растет на 0,71% — до 41,34 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,02% — до 1,1212 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ упал в четверг на 1-2% по основным биржевым индексам. Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых индексов сказалась на снижении российских биржевых активов, которые накануне не торговались на российских площадках и не учли в среду проседание рынка нефти ниже ключевого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 1,12%, до 2760,75 пункта, индекс РТС — на 1,87%, до 1257,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 16 копеек — до 69,02 рубля, евро снизился на 40 копеек, до 77,44 рубля, следует из данных Московской биржи.