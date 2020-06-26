Ставки овернайт вчера подскочили вверх на фоне оттока ликвидности из банковской системы на уплату НДПИ, НДС и акцизов на общую сумму более 700 млрд руб., по нашим оценкам. Наиболее заметно повысилась средняя ставка однодневного валютного свопа, достигшая 4,43% (+35 бп). Ставка RUONIA торговалась, по нашим расчетам, в районе 4,5% (против 4,42% во вторник), а индекс RUSFAR овернайт поднялся на 3 бп, до 4,52%. Аукционы Федерального казначейства, как и ожидалось, прошли успешно, не считая однодневного репо, на которое не было подано ни одной заявки. На аукционах 56-дневных депозитов и 91-дневного репо предложенные лимиты (по 50 млрд руб. на каждом) были выбраны полностью, при этом спрос на депозитном аукционе превысил 165 млрд руб. Аукцион 14-дневных депозитов, как мы и предполагали, тоже пользовался неплохим спросом: из предложенных 300 млрд руб. банки привлекли 235 млрд руб. с целью более комфортного прохождения периода усреднения. По состоянию на вчерашнее утро уровень корреспондентских счетов в ЦБ был на 200 млрд руб. ниже уровня, необходимого, по нашим оценкам, для выполнения требований усреднения, а после уплаты налогов это отставание должно было еще больше возрасти. Тем не менее в целом мы расцениваем ситуацию с ликвидностью в банковской системе как комфортную, учитывая продолжающийся приток средств по бюджетному каналу и со стороны Казначейства. Мы ожидаем, что короткие ставки вернутся к предыдущим значениям, в том числе ставка RUONIA будет находиться в диапазоне 4,3-4,4%, а ставка однодневного валютного свопа опустится ближе к 4%.

Изменения более длинных процентных ставок вчера носили ограниченный характер. Кривая FRA стала почти плоской: котировки на сроках с 3x6 по 9x12 находятся в районе 4,4%, закладывая снижение ключевой ставки ЦБ еще на 50 бп. Годовая ставка процентного свопа вчера закрылась на отметке 4,59% (-1 бп), 5-летняя ставка IRS повысилась на 1 бп (до 5,18%). Годовая ставка NDF (OIS) снизилась на 3 бп (до 3,89%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа закрылась на прежнем уровне в 3,82%.