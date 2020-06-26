Коррекция на локальном рынке долга вчера возобновилась при довольно низкой торговой активности: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 38 млрд руб., что соответствовало 0,9x среднедневного показателя за последний месяц. При этом 83% оборота пришлось на короткие и среднесрочные облигации (сроком обращения менее 10 лет). По итогам сессии кривая ОФЗ по всей длине сместилась вверх на 5–10 бп под давлением фиксации прибыли локальными игроками. Наиболее слабый результат показали 6-летний ОФЗ-26219 (YTM 5,23%), 13-летний ОФЗ-26221 (YTM 5,97%) и 6-летний ОФЗ-26226 (YTM 5,22%), прибавившие в доходности по 10 бп. На общем фоне более устойчиво смотрелись 4-летние ОФЗ-26223 (YTM 4,77%) и ОФЗ-26222 (YTM 4,88%), закрывшиеся ростом доходностей на 3–4 бп. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было: длинные облигации Мексики и Филиппин снизились в доходности на 4–8 бп, в то время как доходности 10-летних бенчмарков Бразилии, Индонезии, Колумбии и Венгрии повысились на 2–10 бп.

Согласно финальной оценке Банка России, в мае вложения иностранных инвесторов в ОФЗ выросли на 66 млрд руб. (после роста на 100 млрд руб. в апреле), что близко к ранее опубликованным предварительным оценкам Национального расчетного депозитария. По сравнению с предыдущим месяцем доля нерезидентов на российском локальном рынке долга почти не изменилась, увеличившись на 0,2 пп, до 31.8% (+0,1 пп, до 37,7%, с поправкой на неликвидные выпуски). Эти соответствует нашим ожиданиям, что доля нерезидентов на рынке не будет расти.