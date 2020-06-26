В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Владимиру Путину план мер по поддержке экономики в 2020-2021 годах общим объемом до 5 трлн руб. Во вторник, 23 июня, российский президент предложил несколько мер, которые увеличат эту сумму примерно на 0,7 трлн руб. Основная доля этих средств будет потрачена в текущем году (по нашим оценкам, не менее 4 трлн руб., или 4% ВВП). Впрочем, как мы отмечали ранее, это не означает увеличение расходов бюджета на аналогичную величину. Часть этой поддержки будет оказана в неденежной форме, в виде гарантий или налоговых льгот, при этом некоторые ранее запланированные на этот год расходы будут уменьшены.

По нашим прогнозам, расходы бюджета в 2020 году составят 21,5 трлн руб., что выше нашей прежней оценки 21,0 трлн руб., т. к. новые меры, предложенные Владимиром Путиным, должны привести к увеличению расходов в денежной форме на 0,5 трлн руб. В начале года, до вспышки COVID-19, мы прогнозировали расходы на уровне 19,7 трлн руб.

Наши оценки носят предварительный характер, и мы продолжаем их обновлять по мере поступления новой информации. На данный момент наш базовый сценарий предполагает, что бюджет будет исполнен с дефицитом в размере 3,7 трлн руб., или 3,5% ВВП. Для финансирования дефицита не должно потребоваться изменение базовой цены нефти, учтенной в бюджете ($42,4 за баррель Юралз), либо более активное использование ФНБ (допустимое в рамках бюджетного правила). За предыдущие годы у Минфина накопилось 1,1 трлн руб. непотраченных средств, тогда как объем чистых заимствований может быть увеличен с ранее запланированных 1,6 трлн руб. до 2,7 трлн руб. Мы полагаем, что это вполне реализуемое намерение, учитывая возвращение нерезидентов на рынок ОФЗ. В январе — мае правительство привлекло на внутреннем рынке 0,7 трлн руб., т. е. в июне — декабре должны быть размещены бумаги еще на 2 трлн руб., или в среднем 285 млрд руб. в месяц.