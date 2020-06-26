"Яндекс": подтверждаем рекомендацию "на уровне рынка"
Яндекс 23 июня сделал ряд важных заявлений, в том числе объявил о сделке по покупке у Сбербанка 45%-й доли в СП Яндекс.Маркет, о размещении новых акций на рынке (24 июня было размещено $400 млн вместо изначально запланированных $200 млн), а также представил предварительные финансовые результаты за 2К20. Мы ожидаем повышенный интерес инвесторов к акциям Яндекса на фоне всех этих новостей, однако хотим предостеречь от чрезмерного оптимизма, так как покупка акций также сопряжена с рисками (перспективы монетизации Яндекс.Маркета, динамика восстановления российского рынка онлайн-рекламы, строительство новой штаб-квартиры, опасения в отношении пандемии коронавируса).
Мы дождемся объявления финансовых результатов за 2К20, прежде чем вносить изменения в нашу модель Яндекса. На данный момент мы подтверждаем рекомендацию НА УРОВНЕ РЫНКА.
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