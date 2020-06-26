Типичный день эпохи коронавирусной эпидемии. Сначала все было плохо, все испугались роста новых случаев заболевания и разве что не кричали «Мы все умрем». Потом к этим испугам добавились очень неприятные данные о новых обращениях за пособием по безработице, которые и так ожидались очень высокими, а по факту новых безработных оказалось еще больше — 1,4 млн. человек. И, естественно, тут же появились голоса по поводу того, что экономика еще долго будет находиться в… ну, сами понимаете, где… Ну, и как на таком «веселом» фоне можно было торговать?

Конечно же, открытие торгов прошло под диктовку медведей, и индексы дружно свалились в среднем где-то на 1%. Однако недолго музыка играла на медвежьем балу. Участники рынка собрались, сконцентрировались и постепенно потянули рынок в обратную сторону. Индексы вновь вышли на нулевые отметки и стояли на этих уровнях вплоть до последнего часа торгов, когда героическими усилиями удалось все же закрыть день на позитивной волне с прибавкой более 1% к предыдущему значению.

Главным драйвером роста стали вчера акции крупнейших банков. Именно они развернули рынок наверх после того, как появилась информация о том, что ФРС планирует дать послабления в регулировании банковской деятельности. На этом весь финансовый сектор, единственный из всех секторов, вырос в среднем более чем на 2%, а акции крупнейших банков прибавили к своей капитализации от 3,5% по банку JPMorgan Chase (JPM) до 4,8% по банку Wells Fargo (WFC).

Из отдельных акций достаточно мощно смотрелся спрос на акции мирового лидера в производстве видеокарт — компании NVidia (NVDA, +2,76%). После некоторой паузы и небольшой коррекции инвесторы вновь начали подбирать эти бумаги. Котировки компании снова подошли к своим историческим максимумам и готовы, судя по всему, переписать их и выйти на новый уровень. После пробития уровня в 380 долларов можно ждать похода этих акций к отметкам в 400 — 420 долларов.

Была еще одна компания, за которой вчера с интересом следили участники рынка. Это один из мировых лидеров по производству спортивной одежды и обуви — компания Nike (NKE, +1,32%), которая должна была сразу же после окончания торгов опубликовать свою квартальную отчетность. Ожидания аналитиков были умеренно позитивные. На это же, как мы видим по котировкам, надеялись и участники рынка. Однако коронавирус сделал свое подлое дело. Продажи Nike упали на 40% и это, хотя и было ожидаемо, все же было воспринято инвесторами весьма негативно. Нет, обвала котировок Nike не было, но «свои» минус 3 процента мы в итоге получили. Так что каким бы спортивным ни был Nike, но убежать от эпидемии он тоже не смог.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 25 июня было заключено более 635 тысяч сделок с акциями 1 181 эмитентов на общую сумму более 448 миллионов долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 26 ИЮНЯ

Мало что изменилось со вчерашнего дня. По-прежнему на рынке борются между собой два противоположных течения. С одной стороны, это конечно же бесконечная история с коронавирусной эпидемией, а с другой, надежды инвесторов, что «бабло» в конечном счете все же победит «зло». Однако пока, судя по котировкам, на рынке боевая ничья. Ни одна из сторон не может взять верх, и поэтому главной опорной точкой является нулевая отметка. А тут еще и плюс ко всему прочему фактор пятницы, когда желание хоть что-либо делать у участников рынка резко убывает. Поэтому ожидать каких-либо откровений от сегодняшних торгов точно не стоит. Да, к тому же, и со стороны макроэкономических данных у нас сегодня нет ничего особенного, что могло бы повлиять на текущий спокойный ход торгов. Так что стоим на месте и «окапываемся» на текущих уровнях. И не более того. Всем хороших и главное — спокойных выходных.