В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Ростелекома (+2,35%) и котировки ОГК-2 (+2,34%). В лидерах снижения были бумаги ФСК ЕЭС (-2,06%) и акции РусГидро (-2,01%).

Обыкновенные акции Ростелекома продолжают неспешное повышение и стремятся к достигнутому в феврале историческому пику 92,02 руб. С технической точки зрения вполне возможно обновление указанной отметки в ближайшие дни и последующее повышение ближе к 95 руб. Акции все еще не перекуплены и при положении выше поддержки 87 руб. сохраняют в том числе краткосрочную склонность к росту. Закрепление ниже 87 руб. укажет на возможность нисходящей коррекции в район 85 руб.