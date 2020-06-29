Американские биржевые площадки в пятницу завершили торги снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,42%, закрывшись на отметке 3009,05 пункта; промышленный индекс Dow Jones упал на 2,84%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 2,59%. Доходность по двухлетним казначейским облигациям США просела на два базисных пункта до 0,17%, что стало самым низким показателем более чем за две недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов, до 0,64%, что стало самым низким показателем за шесть недель.

Негативные настроения были обусловлены растущими опасениями в отношении второй волны коронавируса и решением ФРС США ограничить выплату дивидендов и запретить выкуп собственных акций для 33 ведущих американских банков после того, как проведенные стресс-тесты указали на риск потерь по кредитам в $700 млрд. Однако несмотря на периодически возникающий негативный информационный фон, мы по-прежнему имеем два основных фактора, которые будут позволять инвесторам выкупать глубокие коррекции. Первый и самый значимый — это продолжение мягкой монетарной политики и вливание в рынки новых порций ликвидности ведущими мировыми регуляторами, второй — желание Трампа до выборов удержать американский рынок акций на максимальных отметках.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,93% и закрылись на отметке $40,80. Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать новости о новых случаях распространения коронавирусной инфекции в США. Отыграв все возможные позитивные новости, связанные с соглашением по сокращению добычи странами ОПЕК+, цены на нефть приобретают все большую зависимость от конъюнктуры на мировых финансовых рынках, где основным ориентиром для дальнейшего движения цены фьючерсного контракта Brent будет динамика заокеанских биржевых индикаторов. На данном этапе основная поддержка по Brent расположена на уровне $37, в случае ее пробоя нефтяные котировки могут опуститься к отметке $34,50.

В пятницу индекс Мосбиржи прибавил скромные 0,04%, закрывшись на отметке 2761,74 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2740 и 2720 пунктов, сопротивления — 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 121000 и 119000 пунктов, сопротивление — 125900 пунктов.

На данном этапе, с учетом сложившейся конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках, по паре доллар/рубль предполагается сохранение диапазона 68—70,50. Поддержку российской валюте по-прежнему будут оказывать валютные интервенции Банка России, которые ведомство Эльвиры Набиуллиной проводит в рамках бюджетного правила, и начало продаж валюты крупнейшими экспортерами для выплаты дивидендов, основной объем которых приходится на июль. Основным риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей. При реализации этого сценария рубль ненадолго может подойти к отметке 72 за доллар.