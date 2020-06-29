В пятницу на рынке акций наметилась коррекция вниз – рост числа новых случаев COVID-19 в отдельных странах (включая США) дал основания для снижения готовности инвесторов к принятию риска. В итоге обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) и Татнефти (TATN) подешевели на 2.1%, Сбербанка (SBER) и Новатэка (NVTK) – на 1.8%, Транснефти (TRNFP) – на 1.7%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.5%, Лукойла (LKOH) – на 1.3%. Между тем сохраняется спрос на бумаги Магнита (MGNT, +1.7%), недавно опубликовавшего стратегию устойчивого развития на ближайшие пять лет.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Центральный телеграф (CNTL) подорожал на 7.1%, Ростелеком (RTKM) – на 2.5%, М.Видео (MVID) – на 1.9%. Тем временем обыкновенные акции ОР (OBUV) подешевели на 3.8%, РусГидро (HYDR) – на 3.7%.

Фондовые индексы США понизились на 2.4% — 2.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы в среду закрылись преимущественно в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов.

Готовность инвесторов к принятию риска, по всей вероятности, какое-то время останется ограниченной из-за высокой неопределенности в отношении сроков восстановления деловой и потребительской активности после спада, связанного с пандемией.

На валютном рынке в начале торгов возможны новые попытки «тестирования» психологически важного уровня 70.0 по паре доллар-рубль.