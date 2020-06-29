Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Дешевеет нефть, снижаются азиатские индексы. С другой стороны, валюты сырьевых стран пытаются укрепляться. Вторая волна COVID-19 — это не только сдерживание экономического восстановления, но и вероятные очередные стимулы ведущих центральных банков, что продолжит размывать ценность базовых валют. Российский рынок начнёт день в минусе, но рубль способен проявить устойчивость.

Немного итогов прошедшей недели. Индекс Мосбиржи поднялся с 2758,67 п. до 2761,74 п., а РТС снизился с 1249,67 п. до 1246,74 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1177 до $1,1218. Пара USD-RUB выросла с 69,44 до 69,80, а EUR-RUB с 77,65 до 78,33. Нефть Brent подешевела с $42,19 до $41,02 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3097,74 п. до 3009,05 п.

На рынки вновь возвращаются страхи по поводу второй волны COVID-19 и возвращения карантинных мер. В Техасе и Флориде вновь закрыли бары, ограничения введены в отдельных районах Германии, Португалии, да и в китайской столице. Речи о карантинных мерах в национальных масштабах не идёт, но рынки всегда склонны преувеличивать. ФРС напугала тем, что результаты стресс-тестов показали недостаточный капитал у некоторых банков, хотя речи о крупных представителях финансовой индустрии не идёт. С другой стороны, службы отслеживания трафика говорят о полном восстановлении загрузки дорог в крупнейших городах Азии и Европы. На предстоящей неделе стартует новый месяц и новый квартал. Соответственно, уже скоро инвесторы смогут узнать, как карантинные меры отразились на прибылях компаний. Впрочем, ещё более важным будет понять динамику восстановления деловой активности в июне.

Япония начнёт неделю с публикации данных по розничным продажам за май. В еврозоне выйдет отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США в этот день публикуется индекс незавершённых продаж на рынке жилья.

Во вторник Япония может сообщить о росте безработицы до 2,8% в мае. Также промышленное производство страны могло упасть на 5,6% за май. Китай в этот день публикует индексы деловой активности от НБС. Ожидается, что промышленный PMI снизится до 50,4 п. в июне. В еврозоне опубликуют оценку инфляции за май. Ожидается, что она останется на уровне 0,1%. В США выйдут индексы цен на жильё S&P/CS. Далее Чикагский PMI, индекс потребительского доверия от Conference Board. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

В России среда будет выходным днём голосования по новой конституции. В остальном мире будут публиковаться индексы деловой активности в производственной сфере. Ожидается, что китайский PMI от Caixin снизится до 50,5 п. с майских 50,7 п. В Германии выйдет статистика розничных продаж за май. Возможно, что за отчётный месяц они выросли на 3,5%. Безработица в Германии могла вырасти до 6,6% в июне. В США ADP Services опубликует оценку занятости в частном секторе экономики США. Ожидается, что за июнь было восстановлено 3,0 млн рабочих мест. Далее в американском календаре расходы на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. Дополнит картину дня отчёт Минэнерго о запасах нефти и нефтепродуктов. Закроет день публикация протоколов заседания ФРС.

В четверг стоит обратить внимание на цены производителей еврозоны. Ожидается, что их падение ускорится в июне до 4,8%. Безработица в еврозоне могла увеличиться до 7,7% в мае с 7,3% в апреле. Далее последует поток информации из США. Безработица в июне могла снизиться до 12,3%, а число новых рабочих мест могло составить 3,07 млн. Отрицательное сальдо торгового баланса в мае выросло до —$52,4 млрд с —$49,4 млрд в апреле. Далее статистика заказов в американской промышленности. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России Московская Биржа сообщит статистику по объёмам торгов в июне. Бумаги «ФосАгро» будут торговаться последний день с дивидендами 78 рублей на акцию, как и бумаги «Башнефти» с дивидендами 107,81 рублей на акцию.

В пятницу в США выходной, хотя сам день независимости празднуется 4 июля. В этот день будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. В России Минфин опубликует планы по валютным интервенциям на июль. Ожидается, что объём продаж валюты составит 163 млрд рублей. Акции ТГК-1 будут торговаться последний день с дивидендами 0,001036523 рублей на акцию.

Новую неделю азиатские рынки начали с падения. Число официальных случаев COVID-19 в мире перевалило за 10 млн, а летальных исходов превысило 500 тыс. В США администрации штатов продолжают приостанавливать планы рестарта экономики, а в отдельных регионах, как, например, в Калифорнии, Техасе и Флориде, возвращают карантинные меры. Число заболевших в стране увеличивается более чем на 45 тыс. человек в день. В Японии вышла статистика розничных продаж в мае. Падение составило 12,3% при ожиданиях снижения на 11,6% в годовом выражении. В минувшие выходные Китай опубликовал данные по прибыли в промышленности. В мае она увеличилась на 6,0% в годовом выражении после падения на 4,3% в апреле. Однако с начала года она упала на 19,3%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22052,33 п. (-2,04%), Hang Seng — 24241,21 п. (-1,26%), Shanghai Composite — 2957,61 п. (-0,74%).

Настроение нефтяных трейдеров также было далеко не радостным. Вероятное возвращение мер социального дистанцирования в ключевых регионах потребления ухудшают перспективы восстановления спроса. С другой стороны, прошедшие выходные принесли вести о том, что пионер сланцевой индустрии США Chesapeake Energy объявил себя банкротом. Это не означает, что компания полностью приостанавливает свою деятельность, но речи о каком-либо расширении операции быть не может. Данное событие подчёркивает тот факт, что сланцевые проекты с высокой себестоимостью имеют высокие шансы не выжить в текущих условиях. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных буровых в США сократилось на 1 единицу до 188 штук. Вместе с рисками второй волны COVID-19 растёт потребность в защитных инструментах. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1159,31 тонн до 1178,90 тонн. К 9:00 мск Brent — $40,09 (-2,05%), WTI — $37,57 (-2,39%), Золото — $1787 (+0,38%), Медь — $5899,59 (+0,64%), Никель — $12735 (+0,40%).

Индекс доллара снижался на 0,17% до 97,27 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась около 0,64%, как и вечером в пятницу. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,125 (+0,29%), GBP-USD — $1,237 (+0,29%), USD-JPY – 107,1 (-0,11%).