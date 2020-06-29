В последние сессии на мировых рынках наметилось ухудшение настроений, которое вылилось в волну продаж по широкому спектру активов. В рамках предстоящей недели данная тенденция может сохраниться, а коррекция получит продолжение.

Основным риском для мировых рынков в ближайшие дни останется ситуация с распространением коронавируса, которую до прошлой недели инвесторы предпочитали игнорировать, не обращая внимания на бурный рост числа заболевших в Латинской Америке и Индии. Однако в рамках предыдущей недели наметилось существенное ускорение темпов роста числа заболевших в США. Более того, к концу недели был зафиксирован новый исторический максимум прироста числа заболевших. При этом речь скорее идет об активизации первой волны заболеваемости на фоне преждевременного снятия карантинных ограничений, нежели о второй волне вируса. В сложившейся ситуации в отдельных штатах не только приостанавливается снятие карантинных мер, но и вводятся новые ограничения. В результате на рынках ожили опасения относительно влияния коронавируса и ограничительных мер на мировую экономику и темпы ее восстановления. Пересмотр инвесторами ожиданий продолжится, учитывая усугубление эпидемиологической обстановки в США, что будет оказывать давление на широкий спектр активов.

Плюс к этому, на фоне происходящего в Штатах, активизируются опасения относительно возможно развития аналогичного сценария в Европе, где также полным ходом идет снятие карантинных ограничений, что в итоге может привести к ускорению темпов роста заражения и, соответственно, усугублению влияния коронавируса на экономику Европы. Это также заставит инвесторов пересматривать ожидания по мировой экономике и негативно скажется на широком спектре активов.

Еще одним важным фактором в рамках предстоящей недели выступит ситуация в отношениях между США и Китаем. Здесь существуют риски роста напряженности, что может негативно сказаться на торговых взаимоотношениях двух стран. В результате, это скажется на отношении инвесторов к широкому спектру активов.

Также в рамках предстоящей недели игроки обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики. В частности, выделим публикацию итоговых индексов деловой активности в Европе и США, индекса потребительских цен в Еврозоне и данные по рынку труда США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии преобладают продажи, а основные индексы теряют в пределах 2,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу более чем на 2%, сегодня с утра теряют порядка 0,2%. На рынке энергоносителей также преобладают негативные тенденции, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к отметке 40 долларов за баррель.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии российского фондового рынка ожидаем преобладания продаж. Снижение цен на нефть и негативная динамика внешних площадок приведут к отступлению индекса МосБиржи в диапазон 2700-2750 пунктов. Более того, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в ходе сессии рынок сможет сделать существенный шаг к нижней границе данного коридора.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем попыток ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Снижение цен на нефть окажет давление на национальную валюту. При этом некоторый рост валют развивающихся стран сдержит продажи в рубле. В результате пара доллар/рубль уже в начале сессии может предпринять попытку пробоя верхней границы диапазона 67,5-70 рублей. В случае же дальнейшего снижения спроса на риск и отступления рынка энергоносителей ниже 40 долларов за баррель, в ходе торгов американская валюта закрепится в диапазоне 70-75 рублей.