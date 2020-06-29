В минувшую субботу в Штатах наблюдался абсолютный прирост числа новых заболевших коронавирусом. Именно страхи второй волны COVID-19 являются основным дестабилизирующим фактором для финансовых рынков.

Сегодня с утра американские фьючерсы лишь в легком плюсе. Почему нет реакции на столь сильный раздражитель? Пока сложно ответить на этот вопрос. Возможно, сейчас идет коррекционный откат после пятничного падения Америки на 2,4-2,8%% и эта тема будет отыгрываться чуть позднее. Возможно, инвесторы решили, что рост заболеваемости в выходные они «предвидели», и он уже заложен в котировки пятничными распродажами.

Однако в любом случае данные риски стоит учитывать при принятии решений.

Откроемся мы примерно на уровнях пятничного закрытия, поскольку основные бумаги теперь торгуются до 23.50 мск, и все снижение в США успели отыграть. Дальнейшая динамика отечественного рынка акций будет зависеть полностью от внешнего фона – собственных идей у нас не много.

Стоит напомнить, что очень часто в последние дни после невнятных азиатских торгов рынки идут вверх с открытием европейских площадок. Но совсем необязательно, что это произойдет сегодня.

Определенно можно сказать, что лучше рынка на открытии будут акции золотодобытчиков «Полюса», «Полиметалла» и появившиеся на Московской бирже бумаги «Петропавловска». Впереди у золота сопротивление в районе 2800 долларов за унцию. Но на месячном графике прослеживается сильный восходящий тренд, так что эта отметка, скорее всего, будет пройдена довольно быстро. Поэтому бумаги золотодобытчиком мы рекомендуем сохранять в портфелях.

Рост цен на палладий, платину и никель придаст силы бумагам «Норникеля». Пока их рост стоит рассматривать как технический отскок после падения на аварии в Норильске. На среднесрочную перспективу бумаги подбирать страшновато: если начнется коррекция, они также попадут под раздачу.

По-прежнему негативно смотрим не нефтегазовый сектор. Кроме их фундаментальной слабости, сегодня на бумаги будет давить немного снижающаяся нефть. Пока котировки «черного золота» сверху вниз начинают тестировать «круглую» отметку 40 долларов за баррель. Однако для серьезного снижения цен поводов в настоящий момент не видим: сильная поддержка 38 долларов за баррель должна устоять.

Бумаги экспортеров, прежде всего черных металлургов, должен поддержать снижающийся рубль. В пятницу пара доллар-рубль попробовала на прочность отметку 70, но пробивать ее не стала. Сегодня тест должен повториться, и очень вероятно, что пара уйдет выше этого уровня.

Кроме общемировых рисков рубль на этой неделе потерял поддержку со стороны налогового периода. Кроме того, если информация ряда СМИ о том, что Россия в июле на 40% снизит экспорт нефти верна, то приток валютной выручки в страну сильно сократится, и давление на рубль возрастет.

Так что ждем плавного движения по паре доллар-рубль к следующему сопротивлению 73.