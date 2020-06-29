Предыдущую торговую неделю российский рынок акций закрывал с околонулевым результатом. По индексу МосБиржи сохраняется преимущественно боковая динамика без какого-либо устойчивого тренда наверх или вниз. Объемы торгов в такой ситуации закономерно остаются пониженными относительно средних оборотов последних месяцев.

Некоторое время опережающую динамику по сравнению с голубыми фишками показывал второй эшелон, однако сейчас подобной выраженной тенденции уже не наблюдается. Если сравнивать динамику нашего рынка с другими развивающимися площадками, то в последние дни существенного отклонения не происходит. То есть наш долларовый РТС движется по схожей траектории с индексом MSCI Emerging Markets.

Общий сентимент на мировых фондовых площадках остается умеренно негативным. Главным образом вызывают опасения сообщения об ускорении распространения COVID-19 во многих регионах мира. Устойчивой тенденции по снижению числа новых заболевших мы сейчас не видим. Наоборот, ситуация развивается по негативному сценарию. В марте–апреле рыночные ожидания предполагали более быстрое замедление распространения вируса. Сейчас же темпы остаются высокими, а рынки реагируют весьма скромно.

В том числе тяжелая ситуация остается в США, где значение прироста числа заболевших находится на рекордных уровнях. В ряде штатов отменили плановое снятие ограничений. А в некоторых даже начали их повторно ужесточать.

В прошлую среду ключевые американские индексы акций потеряли более 2%. Однако затем в четверг значительную часть падения удалось выкупить. В пятницу произошел еще один локальный обвал. Индекс S&P 500 рухнул на 2,4%. Будет ли быстрый выкуп и этой просадки? На мой взгляд, риски продолжения снижения все еще сохраняются. Главным образом они конечно связаны с негативными тенденциями по распространению COVID-19. Кроме того, дополнительное давление оказывают постоянно появляющиеся новости об осложнении торговых взаимоотношений США с другими странами.

Также многие обращают внимание на то, что перестал расти баланс ФРС. Объемы покупки ценных бумаг в качестве инструмента поддержки экономики и рынков заметно снизился, а ведь именно этот фактор направления ликвидности ранее и выступил ключевым драйвером стремительного отскока индексов акций.

По S&P 500 сейчас идет попытка пробоя сверху вниз 200-дневной скользящей средней. Этот рубеж традиционно выступает сильной поддержкой/сопротивлением, отделяя восходящий тренд от нисходящего. В случае дальнейшего спуска ниже уровня 3000 п. ближайшая поддержка будет проходить около 2960–2950 п. Этот рубеж отделяет рынок от еще более глубокой коррекции в сторону области торможения 2865–2835 п.

В условиях роста неопределенности из-за коронавируса лучше других сырьевых товаров вновь выглядят фьючерсы на золото. В качестве ближайшего локального ориентира наверху можно выделить район $1790–1810. Потенциальный подъем к этим отметкам оказал бы поддержку акциям российских золотодобывающих компаний: Полюсу, Полиметаллу, Петропавловску. Что касается долгосрочных перспектив золота, то пока сохраняются сдержанные ожидания. Давайте представим, что темпы распространения пандемии начали устойчиво замедляться. В такой ситуации спрос на рисковые активы вновь вырастет, а золото может оказаться под сильным давлением.

По индексу МосБиржи техническая картина существенно не меняется с середины мая. Наблюдается боковая тенденция. Вероятно, в ближайшее время подобный формат торгов сохранится. О выходе за пределы коридора консолидации можно будет говорить в случае пробоя одной из его границ: 2700 п. снизу или 2835 п. сверху. Учитывая, внешние факторы, риски спуска к нижнему рубежу оцениваются выше.

Тем не менее еще в пятницу некоторую поддержку нашему рынку начал оказывать валютный фактор, а именно ослабление курса рубля. В паре USD/RUB сформировался восходящий импульс — котировки дошли до 69,8–70,0. Краткосрочно каких-то существенных технических преград, на мой взгляд, нет вплоть до 71,3.

Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках. По результатам мониторинга, во II декаде июня 2020 г. они опустились до новых исторических минимумов — 4,99%.

Сейчас доходность индикативных однолетних ОФЗ 26205 находится на уровне 4,28%, то есть разрыв с депозитами еще сохраняется. В перспективе это может привести к дальнейшему снижению процентных ставок по вкладам.

В пользу тренда на падение доходностей играет мягкая денежно-кредитная политика Банка России. На последнем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была снижена до рекордно низкого уровня — 4,5%. В случае продолжения снижения ключевой ставки падение доходностей вкладов может быть продолжено, стимулируя приток средств на фондовый рынок.

Напоминаем, что предстоящая торговая неделя на российском рынке вновь будет укороченной. В среду, 1 июля, торги на Московской бирже проводиться не будут.

Среди дивидендных отсечек на этой неделе можно выделить Башнефть, Фосагро (последний день перед гэпом — четверг) и ТГК-1 (пятница).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,35%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля падают на 0,85% и находятся около уровня $40,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти недалеко от уровня закрытия пятницы.