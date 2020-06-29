Российский рынок акций и рубль понизятся в начале дня на фоне ухудшения настроений на глобальном рынке. Снижение нефтяных котировок будет давить на рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов не исключена возможность движения вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Готовность инвесторов к принятию риска, по всей вероятности, какое-то время останется ограниченной из-за высокой неопределенности в отношении сроков восстановления деловой и потребительской активности после спада, связанного с пандемией", — говорит он.

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом в пределах 0,4-1%, в диапазоне 2735-2750 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. С учетом утреннего падения стоимости фьючерсов на нефть, сегодня складываются условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением", — говорит аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в понедельник на открытии торгов ослабления рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу, пара доллар-рубль будет в течение дня торговаться в пределах 69,8-70,25 рубля.

"Мы полагаем, что сегодня доллар продолжит укрепляться на фоне слабой макроэкономической статистики и отсутствия триггеров роста цены на сырую нефть", — отмечает он.

На валютном рынке в начале торгов возможны новые попытки тестирования психологически важного уровня в 70 рублей по паре доллар-рубль, полагает Старцев.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в пятницу закрылись в "красной зоне", трейдеры продолжали оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,26-0,55%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают: японский индекс Nikkei 225 упал на 2,3%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,76%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,76%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,48%.

Стоимость нефти снижается на 2,2% — до 40,03 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,33% — до 1,1253 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрыл основные торги в пятницу разнонаправленно на фоне падения западных площадок, стоимости нефти и ослабления рубля: долларовый индекс РТС снизился, рублевый индекс Мосбиржи смог удержаться в плюсе, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов в 18.50 мск вырос на 0,04%, до 2761,74 пункта, индекс РТС снизился на 0,83%, до 1246,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 78 копеек — до 69,8 рубля, евро поднялся на 89 копеек, до 78,33 рубля, следует из данных Московской биржи.