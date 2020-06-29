Представители Палаты Конгресса США внесли на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий введение более мягких санкций против Северного потока-2. В отличие от варианта представленного на рассмотрение ранее, новый документ не предусматривает санкций против компаний, осуществляющих инспекцию, испытания и сертификацию газопровода. Также в нем отсутствует условие о вступлении положений законопроекта в силу задним числом.

Наше мнение. Рассмотрение обоих законопроектов будет идти параллельно. При этом новый вариант законопроекта, по нашему мнению, предусматривает более мягкие меры и вряд ли в значительной мере повлияет на реализацию проекта (Газпром ранее подтверждал планы по запуску проекта в конце 2020 — начале 2021). Однако законодателям еще предстоит найти компромисс по данному вопросу. На данной стадии мы оцениваем новость нейтрально.